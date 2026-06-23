Zvrhlík na Slovensku vykrádal hroby: Lidské ostatky jedl

Urna
Urna  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
23. června 2026
17:23

Maďarská policie zatkla muže (30), který podle vyšetřovatelů sbíral části lidských těl. Získával je patrně z opuštěných hřbitovů v Maďarsku a na Slovensku a také na svém pracovišti v nemocnici, informovala v úterý policie v prohlášení, které citovala agentura AP. 

Muž se podle ní ke shromažďování částí lidských těl přiznal. Vypověděl, že ho velmi přitahují a že z nich připravoval jídlo, které konzumoval. Zadržený, jehož jméno zpráva neuvádí, byl obviněn z nezákonného nakládání s lidskými těly.

Policie dotyčného zatkla 17. června poté, co dostala informaci, že muž pracující jako ošetřovatel schraňuje doma i v práci lidské ostatky a pozůstatky.

Během prohlídky jeho bytu zabavili vyšetřovatelé několik lebek, kompletní dolní část nohy a ruku, stejně jako rekonstruovanou lidskou tvář z kůže na obličeji. Další kosti se našly uložené v kufru. Policie také našla ve sklenici srdce a nyní se snaží zjistit, jestli je lidské nebo zvířecí.

Policie zabavila mužův počítač, notebooky, tablety, mobilní telefony, SIM karty a datové karty. Všechny zajištěné části těl podle policie prozkoumají soudní znalci; rozsah obvinění by se podle policie mohl rozšířit o další trestné činy poté, co bude určen původ všech částí těl, dodala agentura AP.

Témata:
hřbitovmužpolicieSlovenskoMaďarskolidské tělo
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sosacek ( 23. června 2026 18:07 )

Labužník..

Věra Dobešová ( 23. června 2026 18:07 )

Špatně 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

Roll ( 23. června 2026 17:55 )

Dobrou chuť.

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