Mrazivé svědectví kamarádky zavražděné učitelky Zuzany: Měla strach! Žádala o zákaz přiblížení
Gelnicu na východním Slovensku zasáhla vražda učitelky Zuzany (†47), kterou měl spáchat manžel Tomáš. Ten nyní čelí obvinění z obzvlášť závažného zločinu vraždy a byl vzat do vazby. Na povrch vyplouvají znepokojivé informace o tom, co se dělo za zavřenými dveřmi rodiny. Podle svědectví měla učitelka v minulosti dokonce neúspěšně žádat soud o zákaz přiblížení.
Gelnicou otřásla brutální vražda maminky dvou dětí Zuzany (†47) zlomení žáci i kolegové. Podle policie ji měl zavraždit její manžel Tomáš, který se nedávno vrátil z vězení. Tragédie se stala v sobotu odpoledne poté, co policie dostala hlášení, že muž napadl svou manželku. Když policisté přijeli na místo, potvrdily se nejhorší obavy. Zuzana byla mrtvá. Muž mezitím z místa utekl, a proto ho kriminalisté okamžitě začali intenzivně hledat. Během několika hodin se ho podařilo vypátrat a zadržet. Následně mu bylo sděleno obvinění z vraždy a byl vzat do vazby.
Zlá předtucha
Lidé ze Zuzanina okolí dnes mluví o tom, že žila v dlouhodobém strachu, informuje deník Nový čas. Kamarádka popsala, že Zuzana se děsila právě toho, že bude manžel propuštěn z vězení. Jako kdyby měla zlou předtuchu, že se něco může stát. Chtěla prý dokonce nechat vyměnit zámek na dveřích.
Vztah byl podle ní od začátku velmi těžký a komplikovaný. Už v době, kdy spolu chodili, se rozešli kvůli Tomášovým problémům s alkoholem. Později slíbil, že přestane pít a dlouhou dobu skutečně abstinoval. V poslední době měl znovu propadnout démonu alkoholu a situace v rodině se začala rapidně zhoršovat. Agresor měl učitelku dlouhodobě kontrolovat, izolovat od okolí a vztah mezi nimi byl peklem na zemi. Hádky a potyčky, které okolí často slyšelo až na chodbu.
Mrazivá slova
Zuzana prý nemohla navštěvovat nemocnou matku a prakticky ji nepouštěl ani na nákup. Ráno před odchodem do školy jí měl dokonce přikazovat, aby mu vždy zamávala. Kamarádka také popsala, že ho sama viděla, jak fyzicky napadl vlastní matku, což Zuzaně řekla. Ta tomu ale zpočátku nevěřila. Později jen pronesla slova, z nichž teď mrazí: „Když je schopen toto udělat vlastní matce, co udělá mně?“
Žáci popisují Zuzanu jako oblíbenou učitelku, která byla přísná, ale spravedlivá a lidská. Někteří nemůžou uvěřit tomu, že ještě před pár dny normálně učila. Nejvíc znepokojivé je, že Zuzana v minulosti prý žádala soud o zákaz přiblížení, ten jí však podle dostupných informací nevyhověl.
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