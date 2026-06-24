K paneláku na sídlišti v Ostravě-Zábřehu se sjeli policisté kolem 9. ráno. Podle sousedů se z bytu v Zimmlerově ulici ozýval křik. Po chvíli žena (35) před svým mužem (†70) v obavách o život vyběhla z bytu, ale senior ji dohnal před domem, kde ji střelil do zad! Pak se vrátil zpět do bytu a zabarikádoval se tam.
Žárlil na mladou ženu
„Svědci a posléze záchranáři jí poskytli první pomoc. V době předání lékařům ve FN Ostrava nebyla v bezprostředním ohrožení života, ale její stav byl vážný,“ sdělil ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Okamžitě po přijetí do nemocnice byla převezena na sál, kde se podrobila operaci.
„Oni měli dlouho problémy, on byl bijec, agresivní. Prý na ni žárlil. Divili jsme se, že s ním je. Ona je cizinka, myslím z Filipín, nebo z Vietnamu, přesně nevím,“ uvedla pro server novinky.cz jedna ze sousedek. S mužem byli v okolí občasné problémy a lidé se ho báli.
Podle některých informací u manželů nezasahovala policie poprvé. Jen před pár týdny měla pro změnu žena vzít na svého postaršího chotě nůž...
Krátce po 11. hodině dopoledne byl zákrok ukončen. Agresivní a nebezpečný muž byl nalezen mrtvý! „Můžeme potvrdit, že muž byl na místě nalezen bez známek života. Nikomu nehrozí žádné nebezpečí," informovali policisté na síti X.
Muž s trestnou minulostí
Podle policistů šlo o konflikt mezi manželi – mužem české národnosti a jeho ženou, cizinkou. Muž na výzvu policie, která s sebou měla i vyjednávače, nereagoval. Zasahující složky proto vnikly do bytu a našli jej s prostřelenou hlavou. Zbraň neměl legálně, šlo o muže s násilnou trestnou minulostí.
Celý incident trval několik desítek minut. Lidé byli informováni pomocí sms. „Informativní SMS byla odeslána obyvatelům dané lokality s bezpečnostními pokyny,“ dodala Michalíková. O incidentu informoval na jednání zastupitelů i primátor města Jan Dohnal (ODS).