Malí hrdinové z Mostu: Bezvládnou babičku vytáhli z jezera

Jezero Most
Jezero Most  (Autor: David Malík)
Autor: Andrea Vídeňská - 
25. června 2026
10:25

Dva školáci ze Základní školy v Lomu zachránili na jezeře Most život starší ženě, kterou našli bezvládně plavat po hladině hlavou dolů. Seniorku vytáhli na molo a pomohli zorganizovat první pomoc. Žena byla již při vědomí převezena do nemocnice. Okolnosti pádu do vody nyní vyšetřují policisté, kteří pátrají po svědcích incidentu.

Dovádění ve vodě v horkých letních dnech se pro dva kamarády ze základní školy zvrtlo v boj o život. Na jezeře Most si totiž všimli nehybného těla starší ženy, které plulo po hladině hlavou dolů.

Náročná záchrana

Chlapci nezaváhali ani minutu a okamžitě začali jednat. Sedmák Adrian skočil do vody, seniorku chytl a přitáhl k molu, kde už čekal jeho kamarád Denis. Společnými silami bezvládnou ženu vytáhli z vody na molo. „Vzal jsem ji za nohy a za bok a přitáhl ji k molu. Byla hrozně těžká. Kamarád tam na mě čekal, chytil ji za nohy, já jsem vylezl nahoru a ve dvou jsme ji vytáhli na molo. Bylo to docela namáhavé,“ popsal náročnou záchranu Adrian pro deník e-mostecko.

Drama ale pokračovalo i na břehu. K ženě přispěchal dospělý muž a zahájil resuscitaci. Podle školáků si ale nepočínal zcela správně. Chlapci si vzpomněli na hodiny první pomoci i zkušenosti ze záchranářského kroužku a upozornili, že je potřeba zajistit průchodnost dýchacích cest. Díky spolupráci a rychlé reakci všech přítomných se seniorku podařilo oživit a záchranáři ji nakonec převezli do nemocnice při vědomí.

Strkanice na molu

Co přesně předcházelo pádu seniorky do vody, zatím není jasné. Dvojice mladých zachránců uvedla, že se na molu pohybovala hlučná partička výrostků. Ti se měli vzájemně strkat a dovádět a jeden nejspíš skočil z mola přímo na seniorku. Když se však chlapci po dramatické záchraně rozhlédli kolem sebe, po vinících už nebylo ani stopy. Z místa zbaběle utekli. Policie nyní pátrá po svědcích, kteří by pomohli objasnit, co se na jezeře Most skutečně odehrálo.

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Témata:
žákprvní pomocplaváníseniorkaresuscitacemolozáchrana životastrkaniceMostjezerozákladní škola
Andrea Vídeňská
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