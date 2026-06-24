Boj o život v Pardubicích zachytila kamera: Muž zkolaboval ve fast foodu
V centru Pardubic zasahovali v noci strážníci městské policie u muže, který ležel bezvládně na toaletách rychlého občerstvení. Zpočátku působil jako silně opilý, jeho stav se ale rychle zhoršoval až přestal úplně reagovat. Strážníci okamžitě zahájili resuscitaci a použili defibrilátor. Po krátké době se muže podařilo stabilizovat a následně byl předán do péče záchranné služby.
Na toaletách rychlého občerstvení bezvládně ležel muž (35), který zpočátku působil jen jako opilý host. Realita ale byla mnohem horší.
Přestal reagovat
Zaměstnanec bistra si všiml, že je s mužem něco špatně, ale kvůli jazykové bariéře nedokázal přesně popsat jeho stav. Na místo proto vyrazila městská policie. Strážníci dorazili během dvou minut. Na místě našli muže, který ležel na zemi u vstupu na toalety. Nejprve to vypadalo na silnou opilost, ale během chvilky bylo všem jasné, že situace je mnohem vážnější. Muž začal špatně a nepravidelně dýchat, pak přestal reagovat úplně.
V tu chvíli šlo o život. Strážníci neváhali a okamžitě zahájili resuscitaci. Do akce byl nasazen i defibrilátor AED. Přístroj ale výboj nedoporučil. „Automatizovaný externí defibrilátor výboj nedoporučil. Pacient totiž po přibližně jedné minutě prováděné srdeční masáže začal opět sám dýchat a nabyl vědomí,“ informují policisté na sociálních sítích.
Strážníci ho udržovali při vědomí až do příjezdu záchranky, která si ho následně převzala. Podle všeho mohlo ke kolapsu přispět zranění hlavy v kombinaci s alkoholem a dalšími zdravotními komplikacemi.
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