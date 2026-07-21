Dovolená dnes často začíná kliknutím na tlačítko »Zaplatit«. Právě tam číhají největší kybernetická letní rizika. „Na cestách lidé dělají věci, které by doma více promýšleli. Rychle kliknou na odkaz v e-mailu, zaplatí zálohu přes neověřenou stránku nebo se připojí k veřejné Wi-Fi. Útočníci s tím počítají. Největším rizikem proto není jedna konkrétní technologie, ale kombinace spěchu, únavy a důvěry v komunikaci, která na první pohled působí věrohodně,“ říká Filip Štolle ze společnosti Axelum.
Podle něj ale není cílem cestovat se strachem. „Na dovolené stačí zachovat základní opatrnost – ověřovat odkazy, nepřipojovat se k citlivým službám přes neznámou Wi-Fi a dobře si rozmyslet, kam zadávám údaje nebo nahrávám dokumenty,“ dodává.
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Mobil hlídejme jako oko v hlavě
Ztráta mobilního telefonu na dovolené je bez nadsázky katastrofa. Můžeme přijít o letenky, potvrzení rezervací, mapy, fotky i přístup do internetového bankovnictví. Proto rozhodně nepodceňujme přípravu na cestu s mobilem v ruce. „Telefon o nás dnes ví víc, než o sobě víme my sami. Pamatuje si naše hesla, naši polohu několik let a má i naše zdravotní data,“ říká Oldřich Novák, bývalý příslušník vojenské rozvědky, který dnes působí jako bezpečnostní konzultant.
Rada: Ještě před odjezdem ověřte, že je zapnutá funkce pro vyhledání zařízení a možnost vzdáleného smazání dat. V případě ztráty lze díky tomu snížit riziko zneužití fotografií, zpráv, uložených hesel, e-mailů nebo pracovních souborů.
Pravidla, která ochrání účet i data
Každý se chce vrátit z dovolené se vzpomínkami, ne s vybíleným účtem. Aby to tak bylo, stačí věnovat chvilku času přípravě a na cestách pak dodržovat základní pravidla bezpečnosti. „Silnici přecházet nepřestaneme: Jen se před tím rozhlédneme,“ říká bezpečnostní expert Oldřich Novák.
Nakupujte jen přes oficiální weby
Při plánování dovolené lidé často platí online za ubytování, dálniční známky, vstupenky, parkování nebo pronájem auta. Právě tyto služby napodobují podvodné weby, které se snaží získat platební údaje či peníze navíc přes skryté poplatky.
Rada: Před platbou si vždy zkontrolujte adresu stránky a zbystřete, pokud někdo požaduje platbu mimo oficiální platformu nebo tlačí na rychlé doplacení.
Pozor na QR kódy
QR kódy lidé na cestách používají běžně, například při placení parkování, v restauracích nebo při stahování map. Podvodníci ale mohou původní QR kód přelepit vlastním a přesměrovat uživatele na falešnou stránku.
Rada: Před zadáním údajů si proto vždy zkontrolujte, na jakou adresu vás QR kód vede.
Aktivujte si dvoufaktorové ověření
Jednoduchou, ale bezpečnou pojistkou, je dvoufaktorové ověření. Při přihlašování k účtu pak nestačí jen zadat heslo, ale musíte identitu potvrdit ještě druhým způsobem (např. kódem z SMS, potvrzením v mobilní aplikaci nebo třeba otiskem prstu). I pokud se útočník dostane k heslu, bez dalšího ověření se do účtu nedostane.
Rada: Na cestách se tento krok vyplatí hlavně u e-mailu, bankovnictví, účtů na cestovních platformách, sociálních sítí a pracovních systémů.
Nespoléhejte na veřejné Wi-Fi sítě
Bezplatná Wi-Fi v hotelu, kavárně nebo na letišti může být pohodlná, ale zároveň představuje zbytečné riziko. Útočníci se přes ně můžou dostat nejen k tomu, co si zrovna na internetu prohlížíte, ale třeba také k přihlašovacím údajům a dalším citlivým informacím.
Rada: Při používání veřejné Wi-Fi se vyhněte platbám, zadávání hesel a práci s citlivými dokumenty. Pokud to jde, raději sáhněte po mobilních datech, vlastním hotspotu nebo VPN.
Pozor na USB nabíječky
Rizikové jsou i veřejné USB nabíječky, které můžou být upravené tak, aby po připojení kabelu k telefonu vyluxovaly jeho obsah. Pozor si dejte také na aplikace, které používáte k různým rezervacím a dalším službám na cestách nebo si s nimi jen krátíme čas během čekání. Pokud jim povolíte přístup k poloze, zprávám, fotoaparátu nebo mikrofonu, můžou nás nepřetržitě špehovat, a získávat informace o vašem soukromí.
Rada: K nabíjení používejte vlastní adaptér do zásuvky a vyhněte se připojení k cizím USB kabelům.
Ověřujte si neobvyklé telefonáty
Na dovolené lidé často reagují na zprávy a telefonáty rychleji než obvykle. Toho mohou využít podvodníci, kteří se vydávají za blízkou osobu, banku nebo instituci. Díky AI mohou jejich texty, hlasové zprávy i telefonáty působit velmi věrohodně.
Rada: Pokud vás někdo žádá o peníze nebo citlivé údaje, situaci si ověřte jiným kanálem, například zavoláním na známé číslo.
Chraňte pracovní telefon i na dovolené
Mnoho lidí si bere pracovní zařízení i na dovolenou. Pracovní notebook nebo telefon ale často obsahují citlivé firemní informace, přístup do e-mailu, interních systémů nebo cloudových úložišť. Zařízení proto nenechávejte bez dozoru v autě, hotelové hale nebo na pláži.
Rada: Základem je zamykání obrazovky, silné heslo nebo biometrie a opatrnost při práci na veřejných místech, kde může někdo snadno zahlédnout obsah displeje.
3 rady, které zachrání dovolenou
Vyfoťte si doklady, letenky, pojistku a vše si pošlete do vlastní e-mailové schránky. Když náhodou o doklady přijdete, dostanete se alespoň k jejich kopiím z jiného mobilu nebo počítače. Vyplatí se vyfotit i příbalové letáky léků, které pravidelně berete. Lékárník v cizině podle latinského názvu najde místní náhradu.
Naučte se zpaměti aspoň jedno telefonní číslo, ať už na partnera, kamaráda nebo sourozence – kohokoli, kdo vám v krizi může poslat peníze nebo kontaktovat ambasádu. Když přijdete o mobil, zůstane vám právě toto jediné telefonní číslo.
Zajistěte si přístup k penězům pro případ nouze. Je důležité mít možnost dostat se k penězům. Schovejte si druhou platební kartu a nějakou hotovost v zavazadle, které necháváte na hotelu (nebo nejlépe v trezoru).
Tip: Ochrana před šmírováním
Na cestách přijde vhod i ochrana před cizími pohledy. Pomůže s tím tzv. privacy fólie (či privacy sklo). Jde o ochrannou vrstvu na displej telefonu nebo tabletu, která zužuje pozorovací úhel obrazovky. Díky speciálnímu filtru vidíte obsah jasně pouze vy při přímém pohledu, zatímco lidé vedle vás vidí jen tmavou plochu. Fólii pořídíte za cenu v řádu stokorun, u některých nejnovějších telefonů je zabudovaná už v hardwaru.