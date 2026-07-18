U Hurghady hořela loď s 30 lidmi: Pasažéry evakuovala okolní plavidla
Výletní loď s 30 lidmi na palubě zachvátil u egyptské Hurghady požár. Všem cestujícím i členům posádky se podařilo včas uniknout na okolní plavidla a nikdo neutrpěl zranění. Incident přišel jen několik dní po potopení jiné turistické lodi u egyptského pobřeží a znovu otevřel otázku bezpečnosti výletních plavidel.
Dramatické chvíle zažili turisté na palubě výletní lodi Marina Dolphin v egyptské Hurghadě. Plavidlo z dosud neznámých příčin zachvátil požár, když se nacházelo nedaleko ostrova Little Giftun, jednoho z nejoblíbenějších míst pro šnorchlování a potápění v Rudém moři.
Na palubě bylo přibližně 30 cestujících, mezi nimi zahraniční i egyptští turisté. Všechny pasažéry i členy posádky se podařilo včas evakuovat na okolní lodě. Podle dosud dostupných informací nikdo neutrpěl zranění.
Na sociálních sítích se krátce po incidentu začala šířit videa zachycující horní palubu zcela pohlcenou plameny. Nad mořem se valil hustý černý dým viditelný i z velké vzdálenosti. Egyptské úřady zatím nevydaly oficiální stanovisko a příčina požáru zůstává předmětem vyšetřování.
Druhá nehoda během jediného týdne
Požár přichází jen několik dní poté, co se v Egyptě potopila jiná turistická loď. Při této nehodě zemřel jeden člen posádky. Dvě mimořádné události v krátkém časovém odstupu znovu otevřely debatu o bezpečnosti turistických plavidel v oblasti.
Egyptský deník Al Masry Al Youm upozornil, že zástupci cestovního ruchu požadují důslednější technické kontroly lodí. Podle nich nestačí ověřovat pouze licence nebo pojištění. Inspekce by měly pravidelně prověřovat také elektrické rozvody, mechanické systémy, hasicí techniku i záchranné vybavení.
Varování pro turisty
Egypt provozuje jednu z největších flotil turistických lodí na světě. Opakované nehody ale v posledních letech poškozují pověst tamní lodní dopravy. Britský Úřad pro vyšetřování námořních nehod (MAIB) proto už dříve varoval cestovatele, aby si před zakoupením výletu pečlivě prověřili jeho provozovatele.
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