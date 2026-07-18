Líbánky v Dolomitech skončily tragédií: Laura zemřela po srážce s hvězdou!

Laura zemřela při projížďce na kole.
Laura zemřela při projížďce na kole.
Místo děsivé nehody
Při silném nárazu se kolo rozlomilo na dvě části.
Laura milovala život a přírodu.
Autor: Andrea Vídeňská - 
18. července 2026
05:00

Influencerka Laura Viktoria Härtigová (†30) zemřela po těžké nehodě v italských Dolomitech. Mladá žena se při jízdě na kole čelně srazila s motocyklem, který řídil bývalý lyžařský šampion Peter Runggaldier (57). Lékaři bojovali o její život 19 dní. Zraněním nakonec podlehla.

Stačil mžik a místo nejkrásnějších chvil života nastoupilo tíživé prázdno. Oblíbená influencerka Laura Viktoria Härtigová (†30) podlehla těžkým zraněním, která utrpěla při děsivé nehodě v italských Dolomitech. Rodině a přátelům zůstala v srdcích jen bolest.

Kolo na dvě části

Osudný den 23. června vyrazila mladá žena z Bavorska na projížďku na závodním kole. V jedné ze zatáček se čelně srazila s protijedoucím motocyklem. Náraz byl natolik silný, že se Lauřino kolo rozlomilo na dvě části a ona zůstala těžce zraněná na silnici. Na motorce seděl Peter Runggaldier (57), bývalá hvězda italského lyžování, informuje deník Bild. Ten při nehodě také utrpěl vážná zranění a skončil v nemocnici.

Pro Lauru začal boj o život. Záchranáři ji na místě oživovali a vrtulník ji transportoval do nemocnice v Bolzanu. Lékaři dlouhých 19 dní dělali, co mohli, aby mladou ženu zachránili. Plamínek naděje ale postupně uhasínal. Začátkem července ji převezli na specializovanou kliniku v německém Murnau, aby mohla být blíž své rodině. Ale tam už se zázrak nestal. Laura Viktoria Härtigová těžkým zraněním podlehla. Na sociálních sítích sdílela fotografie z vysněné svatby, kterou oslavila jen pár dní před nehodou. Do italských Dolomit pak odjela s manželem na líbánky.

Vyjádření na sítích

Případ nyní vyšetřuje státní zastupitelství v italském Trentu. Vyšetřovatelé zjišťují, jak přesně k tragické srážce došlo a zda někdo ponese za nehodu odpovědnost.

Peter Runggaldier (57), který při nehodě také utrpěl vážná zranění, byl úspěšným italským alpským lyžařem. Reprezentoval Itálii na zimních olympijských hrách v letech 1994 a 1998. K tragédii se vyjádřil 14. července na instagramu. „V souvislosti s vážnou dopravní nehodou, které jsem byl účastníkem, vás žádám o respektování soukromí. Mé myšlenky patří všem zúčastněným a jejich rodinám,“ napsal. Zároveň uvedl, že v tuto chvíli nebude poskytovat žádné rozhovory ani další vyjádření.

Laura zemřela při projížďce na kole.
Laura zemřela při projížďce na kole.
Místo děsivé nehody
Při silném nárazu se kolo rozlomilo na dvě části.
Laura milovala život a přírodu.

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Influencer před smrtelným pádem natočil poslední video.
Zdroj: Instagram.com/@andreas_tonelli

 

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Andrea Vídeňská
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