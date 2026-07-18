Líbánky v Dolomitech skončily tragédií: Laura zemřela po srážce s hvězdou!
Influencerka Laura Viktoria Härtigová (†30) zemřela po těžké nehodě v italských Dolomitech. Mladá žena se při jízdě na kole čelně srazila s motocyklem, který řídil bývalý lyžařský šampion Peter Runggaldier (57). Lékaři bojovali o její život 19 dní. Zraněním nakonec podlehla.
Stačil mžik a místo nejkrásnějších chvil života nastoupilo tíživé prázdno. Oblíbená influencerka Laura Viktoria Härtigová (†30) podlehla těžkým zraněním, která utrpěla při děsivé nehodě v italských Dolomitech. Rodině a přátelům zůstala v srdcích jen bolest.
Kolo na dvě části
Osudný den 23. června vyrazila mladá žena z Bavorska na projížďku na závodním kole. V jedné ze zatáček se čelně srazila s protijedoucím motocyklem. Náraz byl natolik silný, že se Lauřino kolo rozlomilo na dvě části a ona zůstala těžce zraněná na silnici. Na motorce seděl Peter Runggaldier (57), bývalá hvězda italského lyžování, informuje deník Bild. Ten při nehodě také utrpěl vážná zranění a skončil v nemocnici.
Pro Lauru začal boj o život. Záchranáři ji na místě oživovali a vrtulník ji transportoval do nemocnice v Bolzanu. Lékaři dlouhých 19 dní dělali, co mohli, aby mladou ženu zachránili. Plamínek naděje ale postupně uhasínal. Začátkem července ji převezli na specializovanou kliniku v německém Murnau, aby mohla být blíž své rodině. Ale tam už se zázrak nestal. Laura Viktoria Härtigová těžkým zraněním podlehla. Na sociálních sítích sdílela fotografie z vysněné svatby, kterou oslavila jen pár dní před nehodou. Do italských Dolomit pak odjela s manželem na líbánky.
Vyjádření na sítích
Případ nyní vyšetřuje státní zastupitelství v italském Trentu. Vyšetřovatelé zjišťují, jak přesně k tragické srážce došlo a zda někdo ponese za nehodu odpovědnost.
Peter Runggaldier (57), který při nehodě také utrpěl vážná zranění, byl úspěšným italským alpským lyžařem. Reprezentoval Itálii na zimních olympijských hrách v letech 1994 a 1998. K tragédii se vyjádřil 14. července na instagramu. „V souvislosti s vážnou dopravní nehodou, které jsem byl účastníkem, vás žádám o respektování soukromí. Mé myšlenky patří všem zúčastněným a jejich rodinám,“ napsal. Zároveň uvedl, že v tuto chvíli nebude poskytovat žádné rozhovory ani další vyjádření.
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