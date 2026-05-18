Vlak smetl autobus: Těla obětí nedokážou identifikovat

Osm mrtvých po srážce vlaku s autobusem v Thajsku.
Z vozidla začaly okamžitě šlehat plameny.
Vlak před sebou autobus vláčel asi 50 metrů.
Autor: Kamil Morávek - 
18. května 2026
12:49

Thajsko je mezi turisty mimo jiné pověstné i svou velmi chaotickou dopravou. V Bangkoku v sobotu během rutinní zácpy došlo k velmi tragické nehodě. Do stojícího autobusu plného turistů narazil v plné rychlosti vlak. Několik lidí nehodu nepřežilo a desítky utrpěly zranění.

Řidiči autobusů v Bangkoku často pospíchají a občas tak ve stresující dopravní situaci nedodržují některá pravidla provozu. Například zastavení před kolejemi do doby, než je místo na druhé straně.

Přesně to se stalo řidiči autobusu i v sobotu krátce před čtvrtou odpoledne. Na kolejích zůstal kvůli zácpě uvězněný. Když se tedy přiblížil nákladní vlak, nemohl už vůbec nic dělat. Následná kolize byla katastrofická. Vlak autobus vláčel po asi padesátimetrové dráze. Nehoda navíc způsobila i požár, který se rozšířil i na některá ostatní auta.

Podle hasičů docházelo navíc během následné záchranné akce k opakovaným explozím. Ze spálených trosek nakonec vyprostili osm těl. Ta prý byla tak spálená, že k jejich identifikaci bude třeba analýza DNA. Dalších 32 lidí utrpělo zranění.

Policie zatím obvinila strojvedoucího vlaku, o zablokovaném přejezdu prý měl informaci dopředu. „Hlídač přejezdu mával červenou vlajkou, že se nedá projet. Strojvedoucí však nezastavil ani se nepokusil zpomalit,“ řekl podle portálu Channelnewsasia šéf místní policie Siam Boonsom. Obvinění zřejmě čekají i řidiče autobusu, ten je však zatím v péči lékařů.

Video  Po srážce vlaku s autobusem v Bangkoku zemřelo 8 lidí, dalších 32 bylo zraněno  - X.com
Video se připravuje ...

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

