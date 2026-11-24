Brutální utýrání kobylky na Slovensku: Lucy trpěla bez jídla a vody
Slovenská prokuratura odsoudila ženu a jejího bratra za brutální týrání kobyly Lucy, která kvůli jejich nedostatečné péči uhynula. Zvíře nemělo dostatek jídla ani vody. Majitelé z okresu Levice nezajistili ani základní veterinární péči.
Lucy byla dámou v pokročilém věku, bylo jí už 23 let. Bohužel však nezemřela stářím, nýbrž kvůli nedostatečné péči dvojice majitelů. Žena (41) a její bratr (34) ze slovenských Levic nezajistili dostatečný přísun vody a jídla ani adekvátní veterinární péči. „Její zdravotní stav se postupně zhoršoval, až došel do bodu extrémní vychrtlosti,“ popsala na facebooku slovenská policie. Lucy toto zanedbávání nakonec stálo i život.
Případem se zabývali příslušníci z oddělení enviromentální kriminality. Majitelku Lucy i jejího bratra po uzavření vyšetřování obvinili z přečinu zanedbání péče o zvíře. Vinu následně potvrdil i soud. Podle serveru Teraz.sk dvojice vyvázla jen s peněžitými tresty.
„I tento případ ukazuje, že zanedbání péče o zvíře může mít nejen tragické následky, ale i trestněprávní dohru,“ uzavřeli policisté příspěvek. Vyzvali ještě také veřejnost, ať není k utrpení zvířat lhostejná.
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