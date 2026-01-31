Horor na palubě: Polonahý muž chtěl vyskočit z letadla
O pořádný poprask na palubě letadla se postaral muž ruské národnosti. Během letu dostal psychický záchvat, odhodil svršky a v uzavřeném prostoru způsobil virvál. Letadlo kvůli němu muselo nouzově přistát.
Na videu, které pořídil jeden z cestujících, to vypadá, jako kdyby muže posednul ďábel. Pobíhá polonahý po kabině, nesouvisle pořvává na všechny kolem a chce vyskočit z letadla.
Panika na palubě
Ve videu je slyšet, jak křičí. „Nedotýkejte se mě,“ povykuje, aniž by se ho někdo dotkl. Poté šel ke dveřím letadla, kde pokračoval ve výtržnostech, a chtěl otevřít dveře. „Otevřete, otevřete ty dveře,“ dožadoval se, aniž by si uvědomil, že je několik kilometrů nad zemí. „Můžete letuškám říct, aby ty dveře otevřely,“ nepřestával s hysterií.
Později celému letadlu oznámil, že z letadla vyskočí, a vyděsil lidi kolem: „Chcete, abychom tady umřeli?“ Posádka letadla AirAsia, které mělo letět z Vietnamu do Thajska, se musela uchýlit k razantnímu kroku. Letadlo nouzově přistálo na letišti Don Mueang v Bangkoku, informuje deník Sun.
Chodil stále na toaletu
Místo aby to muže trochu uklidnilo, začal vyvádět ještě víc. Během nouzového přistání muž stále zkoušel vyskočit z letadla. Nakonec se mu podařilo prorazit dveře a vyskočit na přistávací plochu. Při skoku si zranil nohu, protože se neobtěžoval počkat, až budou k letadlu připojené bezpečnostní schody.
Thajská policie ho nakonec zadržela. Podle médií se muž choval podivně hned po startu. Cestující vypověděli, že se před incidentem setkal s jiným mužem a od té doby byl neklidný. Neustále chodil na toaletu a hádal se s posádkou. „Cestující se ho snažili uklidnit, ale on začal křičet a pokoušel se vyvolat rvačku s letuškami,“ popsali svědci hororové chvíle.
