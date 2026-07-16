Smrt Čechů na Mont Blancu: Zemřel oblíbený vůdce Pavel
Při tragédii na Mont Blancu zemřeli ve středu v noci dva Češi. Jedním z nich je oblíbený horský vůdce Pavel Ž. K neštěstí došlo v kuloáru Goûter, který je známý častým sesuvem kamenů. Na sítích se zvedla vlna smutku.
„Jako Pavel? Bože, to ne!“ Na internetu kolovaly zvěsti o úmrtí horského vůdce již poměrně brzy po zveřejnění tragédie na evropském masivu. Smrt Pavla Ž. Blesku posléze potvrdil Radek Lienerth z České asociace horských vůdců. „Pavlovu rodinu jsme o tragédii informovali,“ sdělil. Jak dodal, rodinu druhého zemřelého se jim zatím nepodařilo kontaktovat. Stejně tak se starají o jediného přeživšího z tříčlenné skupiny.
K tragédii došlo na nebezpečném místě. V kuloáru se kvůli vysokým teplotám v létě často uvolňuje kamení a představuje tak pro horolezce riziko. „Tam jsme to prošli v pohodě. Zpátky ne. Když jsme prošli kuloár, nad námi si svištěl balvan jako trabant. Vůbec, ale vůbec nešel slyšet, až potom, kdy se pod námi rozbil na tisíc kousků a teprve potom se strhla kamenná lavinka,“ svěřila se se zážitkem na facebooku uživatelka Jana.
Záchrana se uskutečnila ve velmi náročných podmínkách, které jsou pro noční a časné ranní hodiny ve vysokohorském prostředí typické. Na místo nehody vyslala služba PGHM vrtulník i několik týmů horských záchranářů. Zraněného účastníka expedice se podařilo na místě stabilizovat a následně jej letecky přepravit do nemocnice v Chamonix, kde zůstává pod odbornou lékařskou péčí, informoval web gore-ludje. Zbylým dvěma už bohužel nebylo pomoci.
Zemřel tam, kde to miloval. R. I. P. Pavle