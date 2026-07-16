Smrt Čechů na Mont Blancu: Zemřel oblíbený vůdce Pavel

Pavel Ž. byl zkušený horský průvodce.
Pavel Ž. byl zkušený horský průvodce.
Pavel Ž. byl zkušený horský průvodce.
Pavel Ž. byl zkušený horský průvodce.
Pavel Ž. byl zkušený horský průvodce.
Autor: Richard Selix - 
16. července 2026
08:09

Při tragédii na Mont Blancu zemřeli ve středu v noci dva Češi. Jedním z nich je oblíbený horský vůdce Pavel Ž. K neštěstí došlo v kuloáru Goûter, který je známý častým sesuvem kamenů. Na sítích se zvedla vlna smutku.

„Jako Pavel? Bože, to ne!“ Na internetu kolovaly zvěsti o úmrtí horského vůdce již poměrně brzy po zveřejnění tragédie na evropském masivu. Smrt Pavla Ž. Blesku posléze potvrdil Radek Lienerth z České asociace horských vůdců. „Pavlovu rodinu jsme o tragédii informovali,“ sdělil. Jak dodal, rodinu druhého zemřelého se jim zatím nepodařilo kontaktovat. Stejně tak se starají o jediného přeživšího z tříčlenné skupiny. 

K tragédii došlo na nebezpečném místě. V kuloáru se kvůli vysokým teplotám v létě často uvolňuje kamení a představuje tak pro horolezce riziko. „Tam jsme to prošli v pohodě. Zpátky ne. Když jsme prošli kuloár, nad námi si svištěl balvan jako trabant. Vůbec, ale vůbec nešel slyšet, až potom, kdy se pod námi rozbil na tisíc kousků a teprve potom se strhla kamenná lavinka,“ svěřila se se zážitkem na facebooku uživatelka Jana. 

Záchrana se uskutečnila ve velmi náročných podmínkách, které jsou pro noční a časné ranní hodiny ve vysokohorském prostředí typické. Na místo nehody vyslala služba PGHM vrtulník i několik týmů horských záchranářů. Zraněného účastníka expedice se podařilo na místě stabilizovat a následně jej letecky přepravit do nemocnice v Chamonix, kde zůstává pod odbornou lékařskou péčí, informoval web gore-ludje. Zbylým dvěma už bohužel nebylo pomoci. 

Pavel Ž. byl zkušený horský průvodce.
Pavel Ž. byl zkušený horský průvodce.
Pavel Ž. byl zkušený horský průvodce.
Pavel Ž. byl zkušený horský průvodce.
Pavel Ž. byl zkušený horský průvodce.

Témata:
smrtčešipavelmont blancFranciehorský vůdce
Richard Selix
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Lucka19 ( 16. července 2026 08:28 )

Zemřel tam, kde to miloval. R. I. P. Pavle

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