Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi: Další je zraněný

Mont Blanc.
Mont Blanc.  (Autor: Profimedia.cz)
Aktualizováno -
15. července 2026
15:55
Autor: ČTK - 
15. července 2026
15:50

Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na 15. červenec dva Češi, sdělili ČTK francouzští četníci z Chamonix specializovaní na operace v Alpách (PGHM). Třetí účastník výpravy, který podle nich také pocházel z Česka, utrpěl zranění.

Podle informací České asociace horských vůdců (ČAHV) byl jednou z obětí horský vůdce, další dva členové výpravy byli jeho klienti.

Zástupce PGHM uvedl, že nehoda se odehrála na jedné z tradičních stezek využívaných k výstupu na nejvyšší horu Francie v kuloáru u hory Goûter.

Podle Christiana Trommsdorfa z Francouzské asociace horských vůdců (SNGM) zemřeli dva Češi kolem 03:00 při pádu kamenů. Na stejném místě, kde je pád kamenů poměrně častý, se podle něj stalo již několik nehod.

Témata:
horysmrtčešioběťvýpravaklienthorský vůdceAlpyMont Blanc
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