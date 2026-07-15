Vážná nehoda u Lidic: Srazily se autobusy, na místě zranění
U Lidic na Kladensku se ve středu ráno srazily dva linkové autobusy. Na místě jsou záchranáři a starají se o zraněné cestující. Zraněných je sedmnáct, pro ženu musel vrtulník.
„Zasahujeme u dopravní nehody dvou autobusů na silnici I/61 u odbočky na Lidice. Všichni účastníci nehody jsou mimo vozidla. Ve spolupráci se zdravotníky ošetřujeme zraněné osoby, pro nezraněné je povolána náhradní autobusová doprava,“ potvrdili zásah u vážné nehody hasiči Středočeského kraje.
Jedna žena má středně těžké zranění, vrtulník ji přepravil do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Ostatní pacienti podstoupí ošetření hlavně v nemocnicích v Kladně a ve Slaném, uvedli záchranáři. Jejich zranění jsou lehčí.
„Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních nebo dolních končetin,“ napsali záchranáři na X. Silnice I/61 je zavřená. Nehoda se stala u tamní odbočky na Lidice.
tak to si dovolil Turek uz hodne teda 😡