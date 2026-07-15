Vážná nehoda u Lidic: Srazily se autobusy, na místě zranění

U Lidic se srazily autobusy.
U Lidic se srazily autobusy.
U Lidic se srazily autobusy.
U Lidic se srazily autobusy.
U Lidic se srazily autobusy.
Aktualizováno -
15. července 2026
09:02
Autor: Richard Selix, ČTK - 
15. července 2026
07:33

U Lidic na Kladensku se ve středu ráno srazily dva linkové autobusy. Na místě jsou záchranáři a starají se o zraněné cestující. Zraněných je sedmnáct, pro ženu musel vrtulník.

„Zasahujeme u dopravní nehody dvou autobusů na silnici I/61 u odbočky na Lidice. Všichni účastníci nehody jsou mimo vozidla. Ve spolupráci se zdravotníky ošetřujeme zraněné osoby, pro nezraněné je povolána náhradní autobusová doprava,“ potvrdili zásah u vážné nehody hasiči Středočeského kraje.

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U Lidic se srazily autobusy.
Zdroj: Blesk/David Malík

Jedna žena má středně těžké zranění, vrtulník ji přepravil do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Ostatní pacienti podstoupí ošetření hlavně v nemocnicích v Kladně a ve Slaném, uvedli záchranáři. Jejich zranění jsou lehčí.

„Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních nebo dolních končetin,“ napsali záchranáři na X. Silnice I/61 je zavřená. Nehoda se stala u tamní odbočky na Lidice.

U Lidic se srazily autobusy.
U Lidic se srazily autobusy.
U Lidic se srazily autobusy.
U Lidic se srazily autobusy.
U Lidic se srazily autobusy.

Témata:
nehodaautobusKladnoLidiceStředočeský kraj
Richard Selix
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Th0r_z_h0r ( 15. července 2026 09:11 )

tak to si dovolil Turek uz hodne teda 😡

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