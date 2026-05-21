Autobus znenadání vyjel z vozovky? Na Příbramsku cestující utrpěli zranění
Ve čtvrtek 21. května odpoledne došlo na Příbramsku k dopravní nehodě autobusu. K neštěstí vyjely složky integrovaného záchranného systému. Na místě bylo z 15 cestujících osm zraněných. Okolnosti vyšetřuje policie.
Ve čtvrtek 21. května došlo v obci Cholín na Příbramsku k dopravní nehodě autobusu. Autobus z neznámých důvodů vyjel z vozovky, naštěstí se nepřevrátil. V době neštěstí převážel 15 cestujících, přičemž osm z nich utrpělo lehká zranění. Na místo vyjely složky integrovaného záchranného systému.
Nehoda byla oznámena krátce po půl třetí odpoledne na silnici 119. „U řidiče ročníku 58 jsme provedli orientační dechovou zkoušku, která dopadla negativně. Příčinu havárie zjišťujeme a pracujeme i s možností zdravotní indispozice řidiče,“ uvedla vedoucí oddělení tisku a prevence, mjr. Mgr. Vlasta Suchánková pro Blesk.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.