Autobus znenadání vyjel z vozovky? Na Příbramsku cestující utrpěli zranění

Dopravní nehoda autobusu na Příbramsku
Dopravní nehoda autobusu na Příbramsku
Dopravní nehoda autobusu na Příbramsku
Dopravní nehoda autobusu na Příbramsku
Dopravní nehoda autobusu na Příbramsku
Autor: Nicole Kučerová - 
21. května 2026
17:37

Ve čtvrtek 21. května odpoledne došlo na Příbramsku k dopravní nehodě autobusu. K neštěstí vyjely složky integrovaného záchranného systému. Na místě bylo z 15 cestujících osm zraněných. Okolnosti vyšetřuje policie.

Ve čtvrtek 21. května došlo v obci Cholín na Příbramsku k dopravní nehodě autobusu. Autobus z neznámých důvodů vyjel z vozovky, naštěstí se nepřevrátil. V době neštěstí převážel 15 cestujících, přičemž osm z nich utrpělo lehká zranění. Na místo vyjely složky integrovaného záchranného systému.

Nehoda byla oznámena krátce po půl třetí odpoledne na silnici 119. „U řidiče ročníku 58 jsme provedli orientační dechovou zkoušku, která dopadla negativně. Příčinu havárie zjišťujeme a pracujeme i s možností zdravotní indispozice řidiče,“ uvedla vedoucí oddělení tisku a prevence, mjr. Mgr. Vlasta Suchánková pro Blesk.

Video  Dopravní nehoda autobusu u obce Borotice na Příbramsku  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Dopravní nehoda autobusu na Příbramsku
Dopravní nehoda autobusu na Příbramsku
Dopravní nehoda autobusu na Příbramsku
Dopravní nehoda autobusu na Příbramsku
Dopravní nehoda autobusu na Příbramsku

Témata:
nehodaautobuscestujícístředočeský krajizsokres Příbramsilnicecholinzranění
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Tak to je gól! Farna oznámila radostnou novinku
Tak to je gól! Farna oznámila radostnou novinku
Aha!
Zaléváte čaj vařící vodou a ždímáte pytlík? 3 chyby, kterými z něj děláte hořký jed!
Zaléváte čaj vařící vodou a ždímáte pytlík? 3 chyby, kterými z něj děláte hořký jed!
Dáma
KVÍZ: Patří Forrest Gump mezi vaše srdcovky? Schválně, jestli odpovíte na všechny otázky správně
KVÍZ: Patří Forrest Gump mezi vaše srdcovky? Schválně, jestli odpovíte na všechny otázky správně
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Jak ochránit budoucí Starlinky před hackery. Česká firma zkusí byznys budoucnosti
Jak ochránit budoucí Starlinky před hackery. Česká firma zkusí byznys budoucnosti
e15
Dynamo se pustilo do zástupců města: ego a politická hra! Akademie je v ohrožení
Dynamo se pustilo do zástupců města: ego a politická hra! Akademie je v ohrožení
iSport
Kristýna Ryška: Po Českém lvu přišlo ticho. Spíš mi odpadají práce, než aby přibývaly
Kristýna Ryška: Po Českém lvu přišlo ticho. Spíš mi odpadají práce, než aby přibývaly
Reflex
Podzemní nebe Nového Zélandu: Ojedinělý úkaz v jeskyních můžou vidět jen ti, kdo mlčí
Podzemní nebe Nového Zélandu: Ojedinělý úkaz v jeskyních můžou vidět jen ti, kdo mlčí
Lidé a země