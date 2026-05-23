Záchranáři zasahovali v Mladé Boleslavi: Výbuch na festivalu
Na Výstavišti v Mladé Boleslavi došlo k explozi propanbutanové lahve! Od dopoledne v oblasti probíhal každoroční food festival. S popáleninami ošetřovali jednu osobu.
Policie v sobotu 23. května zveřejnila oznámení ohledně neštěstí v Mladé Boleslavi. Během každoročního food festivalu explodovala propanbutanová lahev! „Složky IZS zasahují na Výstavišti v Mladé Boleslavi, kde od dopoledne probíhá food festival. Na místě explodovala PB lahev,“ uvedla v sobotu policie.
„Máme informaci o 1 popálené osobě. Z důvodu přistání vrtulníku jsme uzavřeli tř. Václava Klementa,“ informovala. „Pacient má popálené horní končetiny a krk, letí do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Hasiči na místě provedli kontrolní měření na únik plynu a termokamerou zjišťovali, zda tlaková lahev nevykazuje zvýšení teploty. „Lahev jsme dali chladit do místní fontány. Místo jsme opáskovali a zajistili bezpečný prostor. ZZS jsme pomohli transportovat osobu do vrtulníku,“ uvedli hasiči na síti X.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.