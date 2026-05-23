Krásná miss v kaluži krve: Na festivalu v Cannes ji napadl stylista
Krásná miss skončila v kaluži krve přímo na festivalu v Cannes! Zaútočil na ni její stylista. Miss Venezuela na sociálních sítích sdílela záběry těsně po útoku, na kterých jí po obličeji tečou proudy krve. Stylistu Giovanniho Lagunu odvedla policie v poutech.
Krásná Miss Venezuela 2025, Andrea del Val (29), skončila na festivalu ve francouzském Cannes v kaluži krve. Na hotelovém pokoji na ni údajně zaútočil její stylista Giovanni Laguna. Brunetka po útoku sdílela na sociální sítě děsivé video a ukázala svá zranění. Obličej měla celý od krve!
Podle serveru New York Post je Giovanni známým stylistou missek v Latinské Americe a od roku 2023 zastává pozici kreativního ředitele pro Miss Universe Colombia. V osudný den se z hotelového pokoje měl ozývat řev a rány. Personál proto zavolal policii.
Chvilku po útoku kráska natočila ono video. „Podívejte, tohle udělal Giovanni Laguna. Giovanni, gratuluji, ukázal jsi, co jsi zač,“ řekla v nahrávce miss s krví tekoucí z čela. Když video tvořila, Giovanni s ní byl ještě v místnosti plné rozházených věcí. Později ho odvedla policie v poutech do vazby. Přestože Andrea popsala, že se fyzického násilí dopustil stylista, vyšetřovatelé zatím nemají žádné důkazy.
„Začal mě urážet, vyhrožoval mi a řekl, že mě udeří,“ popsala miss pro server Univision. „Tak jsem se rozhodla, že to natočím. V tu chvíli mě srazil na zem a začal mě bít telefonem do hlavy,“ vylíčila. „Je mi špatně z lidí, kteří si myslí, že jsem blázen, a že já jsem ten problém, když se snažím dělat věci nejlépe, jak umím,“ uzavřela.
