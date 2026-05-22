Policie našla desítky videí: Ženu měl partner 16 let zdrogovanou zneužívat a natáčet
Jedna žena v Německu obvinila svého bývalého partnera, že ji roky omamoval a znásilňoval a akty sexuálního zneužívání si natáčel. O případu informoval německý týdeník Der Spiegel. Podle něj se většina údajných zločinů možná nikdy nedostane k soudu, protože většina případů je podle německých zákonů promlčena.
Devětapadesátiletá spisovatelka z Hamburku Claudia Wuttkeová německém magazínu řekla, že když se dozvěděla o svém zneužívání, zažila pak ještě „druhé zemětřesení“, a to když jí bylo řečeno, že drtivá většina zločinů zůstane nepotrestána kvůli pětileté promlčecí lhůtě.
Hamburské státní zastupitelství, které případ projednává, však agentuře AFP sdělilo, že znovu otevírá vyšetřování s cílem zjistit, zda existují další trestné činy, které ještě lze dát k soudu.
Média poukazují na podobnost s případem Francouzky Gisèle Pelicotové, kterou její manžel desítky let nevědomky omamoval a nabízel ke znásilnění desítkám mužů. Pelicotová pak získala celosvětový obdiv za to, že souhlasila s veřejným projednáváním případu a otevřeně o něm hovoří i píše. Dominique Pelicot byl v roce 2024 odsouzen k 20 letům vězení.
Wuttkeová Der Spiegelu řekla, že se o údajných zločinech dozvěděla až v červnu loňského roku, když policie objevila videa sexuálního zneužívání v notebooku a kontaktovala ji. Celkem bylo nalezeno 67 videí, údajně natáčených po dobu 16 let. Wuttkeová je v nich vystavena orální, vaginální a anální penetraci, napsal týdeník. Žena řekla, že o zneužívání předtím nevěděla.
Vzhledem k tomu, že nejnovější video pochází z roku 2021, nezůstaly žádné další fyzické důkazy, které by mohly prokázat užívání drog nebo sexuální násilí. Úřady údajně zastavily vyšetřování 65 ze 67 případů kvůli pětileté promlčecí lhůtě, která se v Německu obecně vztahuje na znásilnění, s výjimkou výjimečných okolností.
Do roku 2016 byla promlčecí lhůta pro znásilnění v Německu 20 let. Zjevné přehlédnutí během reformy, která měla zpřísnit německé zákony týkající se sexuálních deliktů, nakonec vedlo ke zkrácení promlčecí lhůty, píše Der Spiegel. Reforma byla schválena v roce 2016 za tehdejší kancléřky Angely Merkelové.
V Německu se to zmírnilo ve prospěch sexuálních agresorů?
V Česku se to také zmírnilo. Dříve bylo osahávání pod kalhotkami trestným činem znásilnění... teď už to znásilnění není.