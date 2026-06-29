Na Příbramsku boural autobus: Několik lidí skončilo v nemocnici
U obce Jince ve Středočeském kraji došlo v pondělí odpoledne k nesmírně děsivé nehodě. Osobní automobil se tam srazil s autobusem. Tvrdý náraz naprosto zdevastoval přední nápravy obou strojů. Jako zázrakem však nedošlo k žádným vážným zraněním.
Osobák i autobus náraz vymrštil mimo vozovku. Následky nehody vypadaly velice děsivě, následky na zdraví cestujících však naštěstí nebyly nijak vážné. Lehčí zranění utrpěli pouze dva řidiči a dva další lidé. Dva z nich museli záchranáři převézt do nemocnice, další dva po ošetření mohli zůstat na místě.
K nehodě policisté a záchranáři vyjížděli krátce před půl třetí odpoledne. „Řidič osobního vozidla přejel do protisměru, kde se srazil s protijedoucím autobusem. Zřejmě usnul.“ sdělila Blesku středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Dechová zkouška byla podle ní u obou řidičů negativní.
Plný lidí? Vždyť tam prý jeli jen 3