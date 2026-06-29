Na Příbramsku boural autobus: Několik lidí skončilo v nemocnici

U Obce Jince na Příbramsku se srazil autobus s osobním automobilem.
U Obce Jince na Příbramsku se srazil autobus s osobním automobilem.
U Obce Jince na Příbramsku se srazil autobus s osobním automobilem.
U Obce Jince na Příbramsku se srazil autobus s osobním automobilem.
U Obce Jince na Příbramsku se srazil autobus s osobním automobilem.
Aktualizováno -
29. června 2026
20:17
Autor: Kamil Morávek - 
29. června 2026
19:58

U obce Jince ve Středočeském kraji došlo v pondělí odpoledne k nesmírně děsivé nehodě. Osobní automobil se tam srazil s autobusem. Tvrdý náraz naprosto zdevastoval přední nápravy obou strojů. Jako zázrakem však nedošlo k žádným vážným zraněním.

Osobák i autobus náraz vymrštil mimo vozovku. Následky nehody vypadaly velice děsivě, následky na zdraví cestujících však naštěstí nebyly nijak vážné. Lehčí zranění utrpěli pouze dva řidiči a dva další lidé. Dva z nich museli záchranáři převézt do nemocnice, další dva po ošetření mohli zůstat na místě.

K nehodě policisté a záchranáři vyjížděli krátce před půl třetí odpoledne. „Řidič osobního vozidla přejel do protisměru, kde se srazil s protijedoucím autobusem. Zřejmě usnul.“ sdělila Blesku středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Dechová zkouška byla podle ní u obou řidičů negativní.

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Děsivá srážka autobusu s osobním automobilem
Zdroj: Aktu.cz

U Obce Jince na Příbramsku se srazil autobus s osobním automobilem.
U Obce Jince na Příbramsku se srazil autobus s osobním automobilem.
U Obce Jince na Příbramsku se srazil autobus s osobním automobilem.
U Obce Jince na Příbramsku se srazil autobus s osobním automobilem.
U Obce Jince na Příbramsku se srazil autobus s osobním automobilem.

Témata:
autobuszraněníStředočeský krajokres PříbramnehodaJince
Kamil Morávek
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