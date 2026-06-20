Jana (16) zmizela cestou do školy: Od června o ní nikdo neví
Jana Bohatá z Příbramska je pohřešovaná od začátku června. Rodina ji naposledy viděla v den, kdy odcházela do školy, kam už ale nedorazila. Od 1. června o sobě nepodala žádnou zprávu a blízcí ji nedokážou kontaktovat, což vyvolává vážné obavy.
Případ je veden v policejní databázi pátrání. Policisté zatím nezveřejnili bližší okolnosti zmizení ani informace o možném pohybu pohřešované. Jana měla vyrazit ráno do školy, kam ale nikdy nedorazila. Od té chvíle se ji nepodařilo kontaktovat a rodina nemá žádné zprávy už zhruba tři týdny.
Dívka má hubenou postavu, měří přibližně 165 centimetrů a působí starším dojmem, odhadem až kolem dvaceti let. Má hnědé vlnité vlasy a šedé oči.
Jakékoliv informace o jejím pohybu mohou lidé oznámit na tísňové lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně.
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