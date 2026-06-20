Nečekaná smrt nadějného fotbalisty Jakuba (†16): Selhalo mu srdce!
Nečekaný smutek zasáhl slovenské město Nižný Hrušov. V pondělí 15. června náhle zemřel oblíbený spolužák a nadaný fotbalista Jakub (†16). Deváťákovi selhalo srdce. Před smrtí měl mít rapidní úbytek váhy.
V pondělí 15. června kolem jedné hodiny v noci zasáhla rodinu smutná událost. Ve slovenském městě Nižný Hrušov navždy odešel deváťák Jakub. Chlapec byl významným členem fotbalového týmu. Okolí se s tragédií jen těžko smiřuje.
V neděli proběhlo loučení týmu se sezónou, na které už Jakub kvůli zdravotním problémům nedorazil. „S hlubokým zármutkem a žalem oznamujeme, že nás navždy opustil hráč našeho klubu a kamarád Jakub. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině přátelům a známým,“ vzkázal fotbalový klub Nižný Hrušov.
Prezident klubu, Miroslav Kužma, vnímal chlapce jako velmi snaživého s upřímnou láskou k fotbalu. Věděl ale, že se Jakub potýká se zdravotními problémy. Přes komplikace často chodil na tréninky, jen aby pomohl s přípravou náčiní a účastnil se jako podavač.
Příčinou Jakubova odchodu měl být akutní zápal slinivky břišní, a nakonec selhání srdce. „Člověk si v tu chvíli uvědomí, že nějaké výsledky na hřišti nejsou vůbec důležité. Důležité je jen to, abychom byli zdraví,“ popsal Kužma pro deník Nový Čas. Chlapec měl v poslední době velmi rychle ztratit váhu.
„Jakubův náhlý odchod zasáhl celou školní komunitu… spolužáky, učitele, zaměstnance školy i všechny, kteří ho znali. V těchto chvílích je těžké najít slova, která by dokázala vyjádřit bolest a smutek, který cítíme,“ vyjádřila se škola ZŠ Juh 1054 Vranov nad Topľou.
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