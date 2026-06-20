Nečekaná smrt nadějného fotbalisty Jakuba (†16): Selhalo mu srdce!

Zesnulý fotbalista Jakub (†16)
Zesnulý fotbalista Jakub (†16)
Zesnulý fotbalista Jakub (†16)
Zesnulý fotbalista Jakub (†16)
Zesnulý fotbalista Jakub (†16)
Autor: Nicole Kučerová - 
20. června 2026
07:44

Nečekaný smutek zasáhl slovenské město Nižný Hrušov. V pondělí 15. června náhle zemřel oblíbený spolužák a nadaný fotbalista Jakub (†16). Deváťákovi selhalo srdce. Před smrtí měl mít rapidní úbytek váhy.

V pondělí 15. června kolem jedné hodiny v noci zasáhla rodinu smutná událost. Ve slovenském městě Nižný Hrušov navždy odešel deváťák Jakub. Chlapec byl významným členem fotbalového týmu. Okolí se s tragédií jen těžko smiřuje.

V neděli proběhlo loučení týmu se sezónou, na které už Jakub kvůli zdravotním problémům nedorazil. „S hlubokým zármutkem a žalem oznamujeme, že nás navždy opustil hráč našeho klubu a kamarád Jakub. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině přátelům a známým,“ vzkázal fotbalový klub Nižný Hrušov.

Prezident klubu, Miroslav Kužma, vnímal chlapce jako velmi snaživého s upřímnou láskou k fotbalu. Věděl ale, že se Jakub potýká se zdravotními problémy. Přes komplikace často chodil na tréninky, jen aby pomohl s přípravou náčiní a účastnil se jako podavač.

Příčinou Jakubova odchodu měl být akutní zápal slinivky břišní, a nakonec selhání srdce. „Člověk si v tu chvíli uvědomí, že nějaké výsledky na hřišti nejsou vůbec důležité. Důležité je jen to, abychom byli zdraví,“ popsal Kužma pro deník Nový Čas. Chlapec měl v poslední době velmi rychle ztratit váhu.

„Jakubův náhlý odchod zasáhl celou školní komunitu… spolužáky, učitele, zaměstnance školy i všechny, kteří ho znali. V těchto chvílích je těžké najít slova, která by dokázala vyjádřit bolest a smutek, který cítíme,“ vyjádřila se škola ZŠ Juh 1054 Vranov nad Topľou. 

Zesnulý fotbalista Jakub (†16)
Zesnulý fotbalista Jakub (†16)
Zesnulý fotbalista Jakub (†16)
Zesnulý fotbalista Jakub (†16)
Zesnulý fotbalista Jakub (†16)

Témata:
fotbalsmrtJAKUBtrenérškolasrdceslinivka břišníVranov nad TopľoufotbalistaNižný Hrušov
Nicole Kučerová
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