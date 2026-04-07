Pátrání po Václavovi z Litoměřicka: Strach o jeho život!

Policie pátrá po Václavovi Novákovi z Litoměřicka, panují obavy o jeho život
Autor: ČTK - 
7. dubna 2026
10:01

Policie pátrá po šestačtyřicetiletém Václavu Novákovi z Litoměřicka. Vzhledem k jeho tíživé životní situaci existuje důvodná obava o jeho život a zdraví, uvedla v úterý na webu policie její krajská mluvčí Veronika Hyšplerová.

Naposledy byl muž viděn ve čtvrtek 2. dubna v obci Zahořany na Litoměřicku. „Odkud následně odjel do zaměstnání svým vozidlem. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu,“ uvedla Hyšplerová. V pátek bylo jeho vozidlo nalezeno zaparkované v Ústí nad Labem. „Ve vozidle byl rovněž nalezen jeho mobilní telefon. Pohřešovaný muž by měl mít na sobě zelenou prošívanou bundu a obuv značky Skechers,“ dodala mluvčí policie.

Pohřešovaný muž je vysoký 182 až 183 centimetrů, je střední postavy. Má šedé oči, krátké vousy ryšavé barvy a vlasy krátké, plavé. „Pokud má kdokoliv jakékoliv informace k výskytu nebo pobytu pohřešovaného muže, nechť je neprodleně sdělí Policii České republiky na kterékoliv služebně nebo na tísňové lince 158,“ dodala Hyšplerová.

Video se připravuje ...

Témata:
pátránípohřešovanýpoliciePolicie České republikyÚstí nad Labemokres LitoměřiceZahořanyVáclav NovákLitoměřice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Rozchod kvůli kariéře: Bílá odehnala Filipiho!
