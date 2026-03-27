Divočáci na autobusové zastávce v Ústí nad Labem: Zasahoval myslivec
Policejní hlídka v Ústí nad Labem řešila dvě divoká prasata, která se přišla podívat k autobusové zastávce ve městě. Kanci se pohybovali v blízkosti osob čekajících na MHD, mezi kterými byly i děti. Policie uzavřela prostory a přivolala na pomoc myslivce.
Městská policie vyslala ve čtvrtek 26. března ráno hlídku k autobusové zastávce Na Sklípku v Ústí nad Labem. V blízkosti se pohybovala dvě divoká prasata, která se chtěla projít po městě. Jelikož na zastávce čekaly osoby na MHD a mezi nimi byly i děti, nebezpečnou situaci bylo nutné okamžitě řešit.
V rámci bezpečnosti policisté oblast uzavřeli a přivolali na místo člena mysliveckého sdružení, který divočáky odlovil. Městská policie sdílela celý případ na sociálních sítích.
Není to tak dávno, co v Ústí skupinka divokých prasat obklíčila devatenáctiletou dívku, která musela vylézt na lampu a počkat do příjezdu policistů. Podle místních se zvířata z lesa pohybují v okrajových lokalitách města často a nechávají za sebou rozrytý trávník.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.