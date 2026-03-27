Divočáci na autobusové zastávce v Ústí nad Labem: Zasahoval myslivec

Divoká prasata na autobusové zastávce v Ústí nad Labem  (Autor: Facebook: Městská policie Ústí nad Labem)
Autor: nkc - 
27. března 2026
12:12

Policejní hlídka v Ústí nad Labem řešila dvě divoká prasata, která se přišla podívat k autobusové zastávce ve městě. Kanci se pohybovali v blízkosti osob čekajících na MHD, mezi kterými byly i děti. Policie uzavřela prostory a přivolala na pomoc myslivce.

Městská policie vyslala ve čtvrtek 26. března ráno hlídku k autobusové zastávce Na Sklípku v Ústí nad Labem. V blízkosti se pohybovala dvě divoká prasata, která se chtěla projít po městě. Jelikož na zastávce čekaly osoby na MHD a mezi nimi byly i děti, nebezpečnou situaci bylo nutné okamžitě řešit.

V rámci bezpečnosti policisté oblast uzavřeli a přivolali na místo člena mysliveckého sdružení, který divočáky odlovil. Městská policie sdílela celý případ na sociálních sítích.

Není to tak dávno, co v Ústí skupinka divokých prasat obklíčila devatenáctiletou dívku, která musela vylézt na lampu a počkat do příjezdu policistů. Podle místních se zvířata z lesa pohybují v okrajových lokalitách města často a nechávají za sebou rozrytý trávník.

Témata:
policiemyslivecdivočákÚstí nad Labemdivoké praseautobusová zastávkaměstská hromadná doprava
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

