Řidič dodávky na Kutnohorsku srazil cyklistu: Zastavil, ale pak od nehody ujel!

Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: Kamil Morávek - 
7. dubna 2026
09:39

Policisté z Kutné Hory pátrají po řidiči červené dodávky, který v úterý srazil cyklistu na silnici mezi obcemi Církvice a Čáslav. Po nehodě prý sice zastavil, první pomoc však cyklistovi neposkytl a nakonec z místa nehody ujel. Policisté ho vyzvali, aby se sám přihlásil, zároveň však s pátráním požádali o pomoc veřejnost.

K nehodě došlo v úterý okolo půl šesté ráno. Viníkem nehody měl být řidič červené dodávky s plachtou. Na silnici I/38 ve směru na Havlíčkův Brod srazil cyklistu. Podle výpovědí svědků řidič nejprve na místě zastavil. „Následně však svůj postoj zřejmě přehodnotil, a aniž by cyklistovi poskytl pomoc, z místa události ujel,“ napsali policisté.

Cyklistu museli záchranáři do nemocnice transportovat letecky. Policisté proto vyzvali samotného řidiče, aby se jim sám přihlásil. Stejně tak apelují na možné svědky. Červená dodávka se podle nich dá rozpoznat poškozením na pravé straně, kde se srazila s cyklistou. „Zřejmě má i rozbité světlo a uražené zpětné zrcátko,“ uvedli policisté.

Svědky požádali, aby je s informacemi kontaktovali buď na linku 158, anebo na číslo 735 784 047. 

Video  Řidič ve žlutém autě se snažil ujet policistům na D1 u Vyškova (duben 2026).  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
pátráníokres Kutná HoraHavlíčkův BrodsilniceČáslavCírkvicecyklistanehodaKutná Hora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Rozchod kvůli kariéře: Bílá odehnala Filipiho!
Rozchod kvůli kariéře: Bílá odehnala Filipiho!
Aha!
Vejce jsou dokonalá potravina. Víte, kolik jich vaše tělo skutečně potřebuje?
Vejce jsou dokonalá potravina. Víte, kolik jich vaše tělo skutečně potřebuje?
Dáma.cz
Děti, které si cumlají prsty, prý bývají šťastnější. Kdy začíná problém?
Děti, které si cumlají prsty, prý bývají šťastnější. Kdy začíná problém?
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Moje zdraví
Klimatické plány v šuplíku jsou k ničemu. Města i firmy musí začít u detailů, říká Petr Pavelčík z CI2
Klimatické plány v šuplíku jsou k ničemu. Města i firmy musí začít u detailů, říká Petr Pavelčík z CI2
e15
Preciadův kumpán i opak je univerzální voják. Priske: Hraje tam, kde ho potřebujeme
Preciadův kumpán i opak je univerzální voják. Priske: Hraje tam, kde ho potřebujeme
iSport
Estébácké praktiky Motoristů, rozstřel a panuj. Horory na pumpách, Babišova drahota začíná
Estébácké praktiky Motoristů, rozstřel a panuj. Horory na pumpách, Babišova drahota začíná
Reflex
Mezi deštěm a pintou piva aneb Divoká krása západního Irska
Mezi deštěm a pintou piva aneb Divoká krása západního Irska
Lidé a země