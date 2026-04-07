Řidič dodávky na Kutnohorsku srazil cyklistu: Zastavil, ale pak od nehody ujel!
Policisté z Kutné Hory pátrají po řidiči červené dodávky, který v úterý srazil cyklistu na silnici mezi obcemi Církvice a Čáslav. Po nehodě prý sice zastavil, první pomoc však cyklistovi neposkytl a nakonec z místa nehody ujel. Policisté ho vyzvali, aby se sám přihlásil, zároveň však s pátráním požádali o pomoc veřejnost.
K nehodě došlo v úterý okolo půl šesté ráno. Viníkem nehody měl být řidič červené dodávky s plachtou. Na silnici I/38 ve směru na Havlíčkův Brod srazil cyklistu. Podle výpovědí svědků řidič nejprve na místě zastavil. „Následně však svůj postoj zřejmě přehodnotil, a aniž by cyklistovi poskytl pomoc, z místa události ujel,“ napsali policisté.
Cyklistu museli záchranáři do nemocnice transportovat letecky. Policisté proto vyzvali samotného řidiče, aby se jim sám přihlásil. Stejně tak apelují na možné svědky. Červená dodávka se podle nich dá rozpoznat poškozením na pravé straně, kde se srazila s cyklistou. „Zřejmě má i rozbité světlo a uražené zpětné zrcátko,“ uvedli policisté.
Svědky požádali, aby je s informacemi kontaktovali buď na linku 158, anebo na číslo 735 784 047.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.