Evropský žebříček uživatelů drog (ne)překvapil: Česko je království pervitinu!

Autor: nkc 
29. března 2026
05:00

Agentura Evropské unie pro léčiva zveřejnila drogové mapy zemí Evropy. Odhalila, kde se nejvíce šňupe kokain, užívá konopí a bere pervitin. V České republice zkoumala hned šest měst. Jedna droga u nás v rámci Evropy dominuje a v Českých Budějovicích je její hladina nejvyšší.

Agentura Evropské unie pro drogy z celkem 115 vybraných měst 25 zemí Evropy odebírala odpadní vody a pozorovala množství vyloučených odpadních látek. Soustředila se na kokain, konopí, amfetamin, metamfetaminn, MDMAA a ketaminn. V České republice vybrala pro výzkum šest měst, konkrétně Prahu, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice a Brno.

Vědci vysvětlili, že po požití drogy člověk zbytky vyplavuje močí, a tím se látky dostávají do odpadních vod. „Měření hladiny nelegálních drog a jejich metabolitů vylučovaných močí umožňuje odhadnout konzumované množství,“ uvedli. Odhalili, že se obecně hladina všech drog v odpadních vodách zvyšuje o víkendu.

Česká republika si ve výzkumu vedla průměrně, až na jednu výjimku. Výzkum odhalil, že jsme dominanty celé Evropy v užívání amfetaminu. Společně se Slovenskem jednoznačně vedeme. Přestože v ostatních městech hladina této drogy stoupla, stále je minimální. Česká města se umístila na prvních pěti příčkách žebříčku. Nejvíce metamfetaminu vědci naměřili v Českých Budějovicích, na druhém místě pak skončilo Ústí nad Labem.

Mapa spotřeby metamfetaminu v Evropě Mapa spotřeby metamfetaminu v Evropě |  Agentura Evropské unie pro drogy

Průzkum ukázal, že v Praze je oproti ostatním českým městům výrazně vyšší koncentrace kokainu. Oproti Plzni a Českým Budějovicím je na hlavu dvojnásobná. V Ústí nad Labem je naopak minimální. Jasným vítězem v množství koksu je jednoznačně město Middlesbrough ve Velké Británii. Hladina je pětkrát vyšší než v Praze! Hlavní město má v České republice i nejvyšší hladinu drogy MDMAA a ketaminu. Konopí se nejvíce užívá v Českých Budějovicích.

uletov uletovitch ( 29. března 2026 08:11 )

Nedávno tu bylo,že Ostrava je v pervitinu na prvním místě 😂

