Jejich scénáře jsou promyšlené, komunikace přesvědčivá, tlak na oběť vytrvalý a neúprosný. A i když přicházejí stále s novými způsoby, jak vylákat z lidí peníze, jedna věc se nemění – představují se jako zaměstnanci ČNB nebo policie.
Používají falešné průkazy a konkrétní jména
„Podvodníci se prokazují falešnými služebními průkazy a dalšími oficiálně vypadajícími dokumenty, díky nimž se snaží zvýšit svou důvěryhodnost,“ potvrzuje expert České národní banky Jan Bridzik ze sekce dohledu nad finančním trhem II.
Navíc dokonce zneužívají i jména konkrétních zaměstnanců nebo členů bankovní rady. Stále častěji také využívají aplikace pro rychlou komunikaci, například WhatsApp. „Nepodlehněte mistrné manipulaci podvodníků a komunikaci s falešnými zaměstnanci ČNB ihned ukončete! Ochráníte tak své peníze,“ říká důrazně Bridzik.
Podezřelý telefonát? Zavěste!
Pozor! Pokud vás bude jakýmkoliv způsobem (telefonický hovor, zpráva či hovor přes WhatsApp) kontaktovat osoba, která se představí jako zaměstnanec ČNB nebo Policie ČR, a bude po vás požadovat převedení či předání peněz pod jakoukoliv záminkou, je to podvod!
Zachovejte klid a nepodléhejte tlaku. „Pokud máte jakékoli pochybnosti, okamžitě komunikaci ukončete, na zprávy nereagujte!“ zdůrazňuje Jan Bridzik z ČNB. „Zavěšení není neslušné – je to nejbezpečnější reakce,“ dodává Pidrmanová.
Útok působí důvěryhodně
„Útočník obvykle zahájí hovor velmi autoritativně, často s naléhavým sdělením, že je účet oběti napadený, nebo že někdo chce zneužít identitu volaného a chce si na oběť sjednat úvěr,“ popisuje plukovnice Pidrmanová z oddělení prevence policie ČR.
Cílem je vyvolat stres a okamžitou reakci. Pachatelé jsou velmi přesvědčiví, používají odborně znějící výrazy, a pokud oběť nechce spolupracovat, zastrašují ji trestním stíháním.
„Pokud oběť váhá, pachatelé přidávají další prvky »důvěryhodnosti«, například zasílají fotografii falešného služebního průkazu nebo identikit – podobiznu údajného pachatele, který se snaží zneužít identitu oběti. Tím vytvářejí dojem transparentnosti a důvěryhodnosti, přestože skuteční policisté takto nikdy nepostupují,“ zdůrazňuje plukovnice Pidrmanová.
Prokoukněte podvod
„Zaměstnanci České národní banky nikoho v souvislosti s údajnými podvody nikdy nekontaktují!“ zdůrazňuje Bridzik. „Takže nejen že by vám kvůli podvodu nikdy nevolali, ale ani by od vás nikdy nevyzvídali důvěrné informace jako část rodného čísla za lomítkem či jaký operační systém na svém telefonu používáte!“ dodává.
Podvodníci například tvrdí, že:
● někdo se pokouší zneužít peníze na vašem účtu
● vaše platební kartu využívá podvodník
● vaše finance jsou v ohrožení a je nutné je ochránit převodem na jiný účet
● někdo získal k vašemu účtu plnou moc
● pomůžou vám zajistit důkazy nebo spolupracují s policií. Ve skutečnosti jim jde o pravý opak – snaží se dostat k vašim úsporám.
Chtějí ovládnout váš počítač i telefon
Pokud se útočníkům podaří vás zmanipulovat, často přistoupí k dalšímu, ještě nebezpečnějšímu kroku. Pod záminkou »kontroly vašeho zařízení « nebo »instalace bezpečnostního softwaru « vás vyzvou k instalaci aplikace pro vzdálený přístup.
„Podvodník vás krok za krokem navede, jak si program nainstalovat a jak mu následně sdělit přístupový kód. V tu chvíli ale předáváte plnou kontrolu nad svým zařízením cizí osobě,“ varuje expert ČNB Jan Bridzik.
Útočník pak může přímo před vašima očima ovládat vaši myš, procházet soubory, a hlavně – přihlásit se do vašeho internetového bankovnictví a vybílit ho. A z vás je jen bezmocný divák.
Tohle ČNB ani policisté NIKDY nedělají
● nežádají o osobní nebo přihlašovací údaje k vašemu účtu
● nepožadují převody peněz ani výběr peněz v hotovosti
● neřeší »napadené účty«
● nenutí vás k převodu peněz na »bezpečné účty«.
● nevyžadují instalaci aplikací ani vzdálený přístup k telefonu či počítači
● nepožadují přihlášení do internetového bankovnictví
● nikdy se neprokazují vzdáleně prostřednictvím zaslané fotografie svého služebního průkazu.
Máte podezření? Jednejte!
Každý den policisté přijmou 58 oznámení o tom, že se někdo stal obětí kyberpodvodu. Jde ale jen o špičku ledovce. Řada lidí totiž podvod nebo pokus o něj ze studu nebo obav z reakce okolí nenahlásí. „Nahlášení podobných incidentů je důležité nejen pro ochranu konkrétní oběti, ale i proto, aby Policie ČR mohla rychle identifikovat nové legendy a reagovat na ně,“ říká plukovnice Pidrmanová.
Při podezření na podvod proto:
● okamžitě kontaktujte svou banku a požádejte o zablokování platebních prostředků
● oznamte vše Policii ČR, ideálně i s uloženou komunikací (např. pokud byla vedena přes chatovací aplikace)
● pokud máte firemní telefon nebo přístup do firemních databází, informujte také interní IT či bezpečnostní oddělení vaší firmy.
Tip: Poznejte svět peněz
Podvody na vás nečíhají jen na telefonu. Přijďte zjistit více o ochraně vašich financí do Návštěvnického centra ČNB v Praze a v Brně. Dozvíte se zde mimo jiné, jak se nenechat napálit v bezhotovostním platebním styku nebo jak rozpoznat falešné bankovky. Návštěva je vždy zdarma, více informací naleznete na www.nc.cnb.cz
Policie zastavující podvodnici vybírající peníze od důchodců Policie ČR