„Na naléhání reagovala s klidnou hlavou, ověřila si skutečnosti na pobočce, ze které kontaktovala tísňovou linku. Pak už stačila jen dohoda s kriminalisty a hovor s koordinátorem podvodníků,“ uvedl jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.
Kašlal na zákaz pobytu
Kurýra, který měl přebrat peníze, zadrželi na ulici kriminalisté. Jeho komplice, který čekal v osobním automobilu nedaleko, čekal podobný osud. Cizinec (25) si vykoledoval stíhání za podvod. Na triku má i maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, protože v Česku má zakázaný pobyt. Skončil proto ve vazbě.
Další případ skončil v Brně zadržením kurýra z Ostravska i s jeho příbuzným ze Slovenska. Oba muži opakovaně jezdili vyzvedávat peníze k ženě, která je dle instrukcí vybírala ze svého účtu.
Včas zasáhla bankovní úřednice
Tady do děje s obvyklým scénářem naštěstí zasáhla pracovnice banky a zablokovala bankovnictví. Ženě nedovolila vybrat peníze a kontaktovala policisty. Ti si pak po domluvě na pachatele počíhali a zadrželi je.
Kriminalista o zlodějích na internetu: Je jim jedno v jaké situaci jste, okradou vás o vše. Jak to dělají? Bára Holá
