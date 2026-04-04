Šéf italské mafie v poutech: Obvinění z vraždy a padělání peněz
Italská policie zadržela šéfa jednoho z klanů mafie Camorra, který je podezřelý z vraždy a byl více než rok na útěku. Informovaly o tom v sobotu 4. dubna stanice BBC News a agentura AFP. Policisté zadrželi Roberta Mazzarellu ve městě Vietri sul Mare, muž při zatýkání nekladl odpor, uvedla policie v prohlášení.
Osmačtyřicetiletý Mazzarella byl na útěku od ledna loňského roku, kdy měl být zadržen pro obvinění z vraždy. Podle dostupných informací pobýval v době nynějšího zatčení pod falešným jménem v luxusní vile na Amalfitánském pobřeží společně s manželkou a dvěma dětmi.
Primárně neapolská Camorra je vedle sicilské Cosa Nostry a původně kalábrijské 'Ndranghety jednou z nejznámějších italských mafií, přičemž Camorru tvoří množství klanů.
Mazzarellu AFP označila jako šéfa stejnojmenného klanu, jenž je známý svým zapojením do padělání peněz. Minulý měsíc policie zatkla kvůli obvinění z kybernetického podvodu 16 lidí podezřelých z napojení na klan Mazzarellů, podotkla BBC.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.