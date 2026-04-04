Šéf italské mafie v poutech: Obvinění z vraždy a padělání peněz

Ilustrační foto: Pouta
Ilustrační foto: Pouta  (Autor: Pixabay.com)
Autor: ČTK - 
4. dubna 2026
16:34

Italská policie zadržela šéfa jednoho z klanů mafie Camorra, který je podezřelý z vraždy a byl více než rok na útěku. Informovaly o tom v sobotu 4. dubna stanice BBC News a agentura AFP. Policisté zadrželi Roberta Mazzarellu ve městě Vietri sul Mare, muž při zatýkání nekladl odpor, uvedla policie v prohlášení.

Osmačtyřicetiletý Mazzarella byl na útěku od ledna loňského roku, kdy měl být zadržen pro obvinění z vraždy. Podle dostupných informací pobýval v době nynějšího zatčení pod falešným jménem v luxusní vile na Amalfitánském pobřeží společně s manželkou a dvěma dětmi.

Primárně neapolská Camorra je vedle sicilské Cosa Nostry a původně kalábrijské 'Ndranghety jednou z nejznámějších italských mafií, přičemž Camorru tvoří množství klanů.

Mazzarellu AFP označila jako šéfa stejnojmenného klanu, jenž je známý svým zapojením do padělání peněz. Minulý měsíc policie zatkla kvůli obvinění z kybernetického podvodu 16 lidí podezřelých z napojení na klan Mazzarellů, podotkla BBC.

Video  V Kolumbii byl dopaden člen italské mafie Camorra, který byl na útěku.  - X.com/@interpolwanted
Video se připravuje ...

Témata:
padělkycosa nostraCamorrakybernetická bezpečnostitalská mafieNdranghetamazzarellapolicievraždamafieVietri sul Mare
Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

