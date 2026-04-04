Slovenský skialpinista zemřel v Alpách: V Rakousku ho smetla lavina
Rakouští záchranáři dnes nalezli tělo skialpinisty ze Slovenska, kterého v pátek strhla lavina na hoře Plattenspitze poblíž lyžařského střediska Obertauern. Informovala o tom policie ve spolkové zemi Salcbursko.
Lyžař (†40) ze Slovenska byl nahlášen jako pohřešovaný v pátek 3. dubna večer, načež horská služba a alpská policie zahájily rozsáhlou pátrací akci. Krátce po desáté hodině večerní byla na severovýchodním svahu Plattenspitze lokalizována lavina se stopami vjezdu lyžaře.
Kvůli silnému větru a lavinovému nebezpečí se záchranáři nemohli dostat k místu neštěstí a po půlnoci pátrací akci přerušili. Ráno 4. dubna byli vrtulníkem dopraveni k laviništi a kolem 11:00 vyprostili tělo zasypaného z hloubky více než dvou metrů. Muž u sebe neměl lavinový vyhledávač.
