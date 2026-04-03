Vražda kvůli lásce? Vnučka (16) s přítelem (15) ubodali prarodiče
Dvojice teenagerů se ve Francii přiznala k brutálnímu činu. Vnučka měla podle vyšetřovatelů naplánovat vraždu vlastních prarodičů, protože nesouhlasili s jejím vztahem. Oba nezletilí se k činu přiznali během výslechu.
Ve francouzském Villers-Semeuse skončil rodinný konflikt krvavým násilím. Podle státního zástupce z Remeše šlo o skutek předem plánovaný, vyšetřování proto změnilo právní kvalifikaci na vraždu s rozmyslem. Vše měla připravit právě dívka, píší francouzská média. Prarodiče (†71, †74) totiž nesouhlasili s jejím vztahem, dvojice se proto rozhodla jednat. Při útoku použili kuchyňský nůž a obětem zasadili smrtelné rány.
Policie také prověřuje zmizení asi 10 tisíc eur (zhruba 250 tisíc korun). Hlavním důvodem však podle vyšetřovatelů byla snaha zůstat spolu navzdory odporu rodiny. „Projevili naprostý nedostatek citu,“ uvedl žalobce k chování teenagerů při výslechu. Dvojice prý působila chladně, klidně a bez emocí.
Těla seniorů našli policisté v úterý 31. března ve sklepě jejich domu. Už den předtím slyšeli sousedé z domu křik. Na místě kriminalisté zajistili velké množství krve a vražednou zbraň. Oba mladistvé policie zadržela v opuštěném průmyslovém areálu. Vyšetřování pokračuje a má objasnit přesný průběh činu.
Nově vyšlo najevo, že oba podezřelí studovali na střední škole Jean-Baptiste-Clément ve městě Sedan. Dívka u prarodičů žila přibližně pět let. Spolužáci dvojici popisují jako uzavřený pár, jenž se stranil okolí a držel se výhradně spolu. Někteří studenti uvedli, že mladík působil problémově a ostatní se mu raději vyhýbali. Případ silně zasáhl i místní komunitu. Zavražděný pár patřil mezi známé a aktivní obyvatele obce, zapojoval se do společenského dění a pomáhal v místních aktivitách.
