DNA testy usvědčily vraha Laury: Ted Bundy má další oběť! Po 51 letech

Ted Bundy zavraždil Lauru Ann Aimeovou, potvrdila po 51 letech DNA.
Laura Ann Aimeová (†17)
Bundy zavraždil nejméně 30 žen, skutečný počet obětí je ale pravděpodobně vyšší.
Podobizna Teda Bundyho v tehdejším tisku.
Autor: Štěpánka Grofová - 
3. dubna 2026
19:01

Případ zmizení americké teenagerky z roku 1974 má po více než půlstoletí jasného pachatele. Nové testy DNA potvrdily, že za smrtí Laury Ann Aimeové stojí jeden z nejznámějších sériových vrahů historie Ted Bundy. Policie případ oficiálně uzavřela.

Lauřino (†17) zmizení patřilo desítky let mezi nevyřešené případy. Dívka odešla na Halloween v roce 1974 z večírku v americkém Utahu a už se nevrátila. Její tělo našli o necelý měsíc později turisté v kaňonu American Fork.

Vyšetřování narazilo na limity tehdejší kriminalistiky. Dostupné technologie neumožňovaly z nalezených stop spolehlivě určit konkrétního pachatele. Přesto už tehdy padlo jméno obávaného sériového vraha Teda Bundyho. Ten se k činu před svou popravou v roce 1989 dokonce částečně přiznal, detaily ale nikdy neposkytl a důkazy nestačily k jednoznačnému uzavření případu.

K zásadnímu posunu došlo až nyní. Úřad šerifa v okrese Utah 1. dubna oznámil, že moderní forenzní metody přinesly jasný výsledek. „Výsledky nevyvratitelně potvrdily, že DNA nalezená na těle patřila Bundymu,“ uvedli vyšetřovatelé. Případ je tak po 51 letech definitivně uzavřen.

Co se dívce stalo

Podle vyšetřovatelů byla Laura brutálně napadena. Tělo leželo odhozené u silnice, svázané a bez oblečení. Pitva potvrdila těžké bití a uškrcení pomocí nylonové punčochy. Vyšetřování také naznačilo, že dívka mohla být po zmizení ještě nějakou dobu držena naživu. Podobný postup odpovídal způsobu, jakým Bundy své oběti mučil a zabíjel.

Trýznivě dlouhé čekání

Blízcí si Lauru pamatují jako vysokou, krásnou a společenskou dívku milující přírodu a koně, zároveň se starala o své mladší sourozence. „Rodina ji popisuje jako člověka plného empatie a laskavosti,“ stojí v prohlášení. Po více než pěti dekádách se tak její nejbližší konečně dočkali odpovědí.

Video  Aby dívky nalákal do auta, předstíral zranění. Sériový vrah Ted Bundy byl ztělesněním bezcitného zla  - Videohub
Video se připravuje ...
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Monstrum napříč Amerikou

Theodore „Ted“ Bundy patří mezi nejznámější sériové vrahy v historii USA. Mezi lety 1974 až 1978 zavraždil nejméně 30 žen, skutečný počet obětí je ale pravděpodobně vyšší. Útočil v několika státech a své oběti často oslovoval na veřejnosti, kde si získával jejich důvěru.

Policie ho poprvé zatkla v roce 1975, o dva roky později utekl z vězení hned dvakrát. Dopaden byl až v roce 1978. O jedenáct let později skončil na elektrickém křesle.

Témata:
dívkarodinadnaanalýzapomníčekuzavřeníhalloweentechnologieidentifikacepřípadoznámenírokynevyřešený případpolicieUSAvraždaUtahhistorieDNATed BundyHalloweensériový vrahoběťAmerican Fork
Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

196464 ( 3. dubna 2026 23:15 )

Dalsi obet nema on sam se k te vrazde priznal.Akorat to ted DNA potvrdila nic vic....

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

