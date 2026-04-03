DNA testy usvědčily vraha Laury: Ted Bundy má další oběť! Po 51 letech
Případ zmizení americké teenagerky z roku 1974 má po více než půlstoletí jasného pachatele. Nové testy DNA potvrdily, že za smrtí Laury Ann Aimeové stojí jeden z nejznámějších sériových vrahů historie Ted Bundy. Policie případ oficiálně uzavřela.
Lauřino (†17) zmizení patřilo desítky let mezi nevyřešené případy. Dívka odešla na Halloween v roce 1974 z večírku v americkém Utahu a už se nevrátila. Její tělo našli o necelý měsíc později turisté v kaňonu American Fork.
Vyšetřování narazilo na limity tehdejší kriminalistiky. Dostupné technologie neumožňovaly z nalezených stop spolehlivě určit konkrétního pachatele. Přesto už tehdy padlo jméno obávaného sériového vraha Teda Bundyho. Ten se k činu před svou popravou v roce 1989 dokonce částečně přiznal, detaily ale nikdy neposkytl a důkazy nestačily k jednoznačnému uzavření případu.
K zásadnímu posunu došlo až nyní. Úřad šerifa v okrese Utah 1. dubna oznámil, že moderní forenzní metody přinesly jasný výsledek. „Výsledky nevyvratitelně potvrdily, že DNA nalezená na těle patřila Bundymu,“ uvedli vyšetřovatelé. Případ je tak po 51 letech definitivně uzavřen.
Co se dívce stalo
Podle vyšetřovatelů byla Laura brutálně napadena. Tělo leželo odhozené u silnice, svázané a bez oblečení. Pitva potvrdila těžké bití a uškrcení pomocí nylonové punčochy. Vyšetřování také naznačilo, že dívka mohla být po zmizení ještě nějakou dobu držena naživu. Podobný postup odpovídal způsobu, jakým Bundy své oběti mučil a zabíjel.
Trýznivě dlouhé čekání
Blízcí si Lauru pamatují jako vysokou, krásnou a společenskou dívku milující přírodu a koně, zároveň se starala o své mladší sourozence. „Rodina ji popisuje jako člověka plného empatie a laskavosti,“ stojí v prohlášení. Po více než pěti dekádách se tak její nejbližší konečně dočkali odpovědí.
Monstrum napříč Amerikou
Theodore „Ted“ Bundy patří mezi nejznámější sériové vrahy v historii USA. Mezi lety 1974 až 1978 zavraždil nejméně 30 žen, skutečný počet obětí je ale pravděpodobně vyšší. Útočil v několika státech a své oběti často oslovoval na veřejnosti, kde si získával jejich důvěru.
Policie ho poprvé zatkla v roce 1975, o dva roky později utekl z vězení hned dvakrát. Dopaden byl až v roce 1978. O jedenáct let později skončil na elektrickém křesle.
Dalsi obet nema on sam se k te vrazde priznal.Akorat to ted DNA potvrdila nic vic....