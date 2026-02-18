Záhadné zmizení mladé školačky Rebeccy: Policie si už 7 let neví rady!

Autor: rix, nkc - 
18. února 2026
14:44

Jako by se po ní slehla zem. Němečtí policisté už sedm let pátrají po dívce Rebecce Reuschové. Ta tehdy 18. února jako patnáctiletá zmizela z domu své sestry a švagra v Berlíně. Nikdo nemá potuchy, kde by se mohla skrývat. A co víc, hrozí, že už není mezi živými.

V době zmizení měla na sobě Němka bílou mikinu s nápisem „Rap Monster“, u sebe měla růžovou kabelku a červený batoh Vans. Ani jednu z těchto věcí se policistům nepodařilo najít. Nemají tak jedinou konkrétní stopu. 

Příbuzní a kamarádi nezvěstné dívky už ztrácejí naději. Rebecca byla podle nich zábavná a nezkazila žádnou srandu. Pro berlínskou kriminálku jde o citlivý případ. Rebecce už by dnes bylo dvacet dva let. Dlouhých sedm let o ní ale nikdo neslyšel. Rodině ani přátelům neposlala jedinou zprávu. Blízcí se tak obávají nejhoršího. 

V minulém roce povolali vyšetřovatelé na pomoc i bagr, dron a speciální radar. Policie za roky pátrání nasbírala stovky stop, žádné ale nevedou k vysvětlení. Kosti nalezené v okolí domu jsou pouze zvířecí, údaje z mobilu nicneříkající. Vyšetřovatelé „na vlastní pěst“ z řad novinářů, influencerů a dobrovolníků také nenašli žádné výpovědní důkazy, uvedl server Web.

Podezřelým v případu je dívčin švagr Florian. Jeho byt krátce po zmizení němečtí policisté prohledali. Muže dokonce dvakrát zatkli. Vždy ho ale propustili pro nedostatek důkazů. A vydali se tam i na čtvrté výročí dívčina zmizení. Rodina zmizelé dívky je si ale jistá, že je nevinný. 

„Dělá pro nás všechno a nikdy by nám neublížil,“ vysvětlila Brigitta Reuschová deníku Bunte. Policisté tak zřejmě stále tápají. Kriminalista Christian Matzdorf před 3 roky vyslovil děsivou předpověď. „S velikou pravděpodobností se ten případ vyřeší, asi najdeme její ostatky,“ uvedl pro web Stern.

Video  Insta Crime Podcast – Dva podivné případy z Budějovicka jsou dodnes záhadou. Mladé mámy zmizely beze stopy!  - Insta Crime Podcast
Video se připravuje ...
