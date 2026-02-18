„Řidička osobního automobilu přejela z nezjištěných příčin náhle do protisměru, kde se střetla s nákladním automobilem Scania. Při srážce utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Čelní střet
„Jedna osoba bohužel zemřela ještě před naším příjezdem. Už jsme nemohli pomoci,“ potvrdila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.Na místě zasahovaly také čtyři hasičské jednotky.
„Po příjezdu bylo zřejmé, že čelní střet nepřežila řidička zaklíněná v osobním autě. Nákladní vůz zůstal částečně mimo silnici a hrozil převrácením. Hasiči proto soupravu stabilizovali a zajistili místo proti požáru,“ shrnul mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
Blanensko: Náklaďák usmrtil chodce
U Cetkovic na Blanensku přišel ve středu dopoledne o život chodec, kterého srazil nákladní vůz. Záchranáři poslali na místo vrtulník.
„Muže jsme resuscitovali, ale bohužel přes veškerou naši snahu se nám nepodařilo obnovit jeho životní funkce. Podlehl vážným zraněním," řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Při úterní večerní nehodě na Vyškovsku zemřela řidička osobáku (17.2.2026) HZS Jihomoravského kraje
