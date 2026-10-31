Nahé pacientky na kolenou: Praktiky gynekologa na Chebsku řeší policie

Muž se chladnokrevně přiznal k vraždě na Štědrý den: Už míří za mříže!
Muž se chladnokrevně přiznal k vraždě na Štědrý den: Už míří za mříže!  (Autor: Archiv Blesku)
Autor: Štěpánka Grofová - 
31. října 2026
10:15

Neobvyklé polohy při vyšetření, zbytečné svlékání i tajné natáčení. Na gynekologa z Chebska si stěžuje několik pacientek. Jedna z žen se obrátila na policii i Českou lékařskou komoru s podezřením na sexuální zneužití. Lékař přitom čelil podobnému podezření už v minulosti.

Žena (35) z Chebska přišla v srpnu na běžnou preventivní prohlídku ke gynekologovi. Z ordinace ale podle svých slov odcházela v šoku. Tvrdí, že ji lékař vyšetřoval v nezvyklé poloze a navíc zcela nahou.

„Nejenom, že jsem byla kompletně nahá, ale musela jsem v poloze na všech čtyřech prohnout záda a pan doktor mě vyšetřoval jak vaginálně, tak rektálně,“ popsala serveru Chebský deník.

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Když si během vyšetření všimla lékařova telefonu, vydala se za zdravotní sestrou, u níž však dle svých slov zastání nenašla. Ordinaci nakonec opustila tak rychle, že se ani nestihla pořádně obléknout. Lékař ji měl ještě na chodbě přemlouvat k návratu a nabízet jí, že jí obsah telefonu ukáže. Žena to odmítla a zamířila na policii.

Ozvaly se další ženy

Pacientka podala oznámení také České lékařské komoře. Po zveřejnění jejího příběhu se navíc začaly ozývat další ženy s podobnými zkušenostmi. Některé se svěřily v internetových hodnoceních ordinace, jiné kontaktovaly přímo redakci Chebského deníku.

Jedna z pacientek si stěžovala, že při prohlídce musela být také zcela svlečená, nikoli pouze od pasu dolů. Další popsala vyšetření na všech čtyřech s prohnutými zády. Některé ženy uváděly, že z ordinace odcházely vystresované.

Ne všechny pacientky však mají s lékařem špatné zkušenosti. V internetových diskusích se objevila také svědectví žen, podle nichž se doktor choval profesionálně.

Policie zabavila mobil

Případem se zabývají chebští kriminalisté. Policisté lékaři zabavili mobilní telefon, na nějž měl podle podezření pacientky pořizovat záznamy z vyšetření, píše deník iDNES.

Žena se mezitím snaží najít další pacientky s podobnou zkušeností. „Špatně spím a cítím se zneužitá a podvedená člověkem, kterému jsem důvěřovala a u kterého jsem se měla cítit bezpečně. Jestli jsou další ženy, kterým se něco podobného stalo, doufám, že ztratí případné obavy a přihlásí se. Neumím si představit, že má podobnou zkušenost třeba patnáctiletá dívka,“ uvedla. 

Podezření čelil už dříve

Nejde přitom o první případ, kdy se policie měla chováním nařčeného lékaře zabývat. Gynekolog byl totiž kvůli podobným podezřením prověřován už v minulosti. Tehdy se však pochybení nepodařilo prokázat a policie případ odložila.

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Zdroj: Pod svícnem

 

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Štěpánka Grofová
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