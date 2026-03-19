Podvedená žena kvůli kyberšmejdům přišla o všechny peníze: Sama jim pak začala pomáhat!

Podvodnice pracovala jako kurýr peněz pro kyberšmejdy
Zabavená částka peněz kurýrky pro kyberšmejdy
Autor: nkc - 
19. března 2026
14:10

Žena z Pardubického kraje přišla o statisíce korun kvůli podvodníkům s investicemi. Postupně jim naposílala všechny své úspory, a nakonec se nechala zmanipulovat i do spolupráce na dalších krádežích. Vybírala peníze jako „kurýr“ od dalších obětí kyberšmejdů. Policie podvodnici nakonec zastihla a nyní jí hrozí až šest let za mřížemi.

V polovině roku 2025 zareagovala žena (64) na nabídku klamavé investice, kterou neprokoukla. V průběhu času si ji podvodníci získali a postupně ji navedli k zasílání stovek tisíc korun pod záminkou zúročení. Celková částka se vyšplhala na 800 tisíc. Část z toho si dokonce žena půjčila v bance, uvedla policie na webu.

Nakonec, když už přišla o veškeré úspory, jedna z podvodnic zjistila, že má žena auto. Nabídla jí, aby pro ni pracovala jako „kurýr“. Práce spočívala v rozvážení a vybírání peněz od dalších obětí podvodu, včetně tajných hesel a lokalit, kam hotovost svážet. Podvodnice měla ženu dokonce ujišťovat, že se nejedná o nic nezákonného. Z převozu částek si měla odnášet procenta.

Video  Policie zastavující podvodnici vybírající peníze od důchodců  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Policie kurýrku chytila s hotovostí 150 tisíc korun. Seniorka z Chrudimska, která jí peníze předala, měla štěstí, protože je dostala zpátky. Většina podvedených ale o své peníze nadobro přišla. Podvodnice čelí obvinění z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, k jednání se přiznala. Hrozí jí trest šesti let za mřížemi.

