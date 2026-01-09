Děsivá nehoda na Chomutovsku: Havaroval tu autobus plný dětí

Video se připravuje ...
Autor: ČTK - 
9. ledna 2026
19:03

Sněhová kalamita uzavřela silnici na Chomutovsku. Tam havaroval autobus plný dětí. Jen díky obrovskému štěstí se nikomu nic nestalo. 

Autobus plný dětí dnes odpoledne havaroval u obce Domašín na Chomutovsku. Nikdo neutrpěl zranění. Pro děti přijel náhradní autobus. Nehoda uzavřela silnici mezi Měděncem a Kláštercem nad Ohří. ČTK o tom informoval mluvčí policie Václav Krieger. V kraji dnes dopravu komplikuje sněžení. Policie i odpoledne a navečer vyjížděla k několika dopravním nehodám.

Meteorologové očekávají sněžení také o víkendu. V neděli začne foukat silný vítr a na horách se budou tvořit sněhové jazyky. Sněhová pokrývka by měla vydržet do úterý, kdy by měla přijít obleva.

Video  V Praze-Krči se srazila sanitka a auto, čtyři zranění. (3. ledna 2025)  - aktu.cz
Video se připravuje ...

Témata:
autobusnehoda autobusuČeská tisková kancelářKlášterec nad OhříMěděnecokres ChomutovsilniceDomašínnehoda
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud