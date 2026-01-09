Děsivá nehoda na Chomutovsku: Havaroval tu autobus plný dětí
Sněhová kalamita uzavřela silnici na Chomutovsku. Tam havaroval autobus plný dětí. Jen díky obrovskému štěstí se nikomu nic nestalo.
Autobus plný dětí dnes odpoledne havaroval u obce Domašín na Chomutovsku. Nikdo neutrpěl zranění. Pro děti přijel náhradní autobus. Nehoda uzavřela silnici mezi Měděncem a Kláštercem nad Ohří. ČTK o tom informoval mluvčí policie Václav Krieger. V kraji dnes dopravu komplikuje sněžení. Policie i odpoledne a navečer vyjížděla k několika dopravním nehodám.
Meteorologové očekávají sněžení také o víkendu. V neděli začne foukat silný vítr a na horách se budou tvořit sněhové jazyky. Sněhová pokrývka by měla vydržet do úterý, kdy by měla přijít obleva.
