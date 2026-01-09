Z karibského ráje do plesnivé kobky: Diktátor Maduro okusí vlastní medicínu

Maduro teď žije v nelidských podmínkách.
9. ledna 2026 
9. ledna 2026
15:29

Zatímco jeho lidé hladověli, venezuelský diktátor si užíval neomezeného bohatství. Nicolás Maduro (63) se snažil vystupovat jako socialistický prezident lidu, ve skutečnosti si ale žil jako král! A teď hnije v plesnivé kobce...

Maduro pochází ze skromných poměrů a původně šoféroval autobus. Jako člen socialistické strany však postupně stoupal po mocenském žebříčku, a právě moc a bohatství se mu staly drogou.

Topil se v penězích

Jeho současný majetek vyšetřovatelé vyčíslili na 14,5 miliardy korun! Jednou z jeho nemovitostí je třeba opulentní Villa La Caracola v Dominikánské republice v hodnotě 347 milionů korun. Devět ložnic s koupelnami, profi kuchyně, terasa s výhledem na Karibik, nekonečný bazén – prostě pohádka.

Americké úřady také zabavily dva jeho soukromé letouny, vzácné šperky, nemovitosti na Floridě a devět luxusních aut!

Na veřejnosti se ale diktátor stále snažil vystupovat jako chudý vládce. „Nemám a nikdy nebudu mít žádný majetek, peníze ani účty, nikde ve světě,“ ujišťoval své věrné. Vypadá to ale, že diktátor kázal vodu a pil víno, protože se nechal reportéry několikrát nachytat s prémiovými hodinkami Rolex na zápěstí.

Život v nelidských podmínkách

Luxusní život neomezeného krutovládce zbídačené Venezuely ukončil bezprecedentní tah prezidenta Donalda Trumpa (79).

Madura nechal sbalit a vsadit do stísněné kobky v brooklynské věznici. Diktátor nyní spí na ocelové posteli s tenoučkou matrací v místnosti sotva větší než šatník. U sebe smí mít pouze bibli a ručník.

Na samotce nikdy nezhasínají světlo, jinde by byl ale Maduro v neustálém nebezpečí. „Vězní zde členy gangů, kteří netouží po ničem jiném, než do něj bodnout nůž!“ hodnotí vězeňský expert Larry Levine.

Nelidské podmínky dokreslují výpadky topení, bídná zdravotní péče a násilní dozorci. „Ta věznice je peklem na zemi,“ hodnotí ji bývalý prokurátor Mark Bederow. Maduro teď okusí svojí vlastní medicínu. 

Témata:
vězeníluxuspolitikaspravedlnostDonald TrumpFloridaRolexKaribikBohatstvíVenezuelaDominikánská republikaNicolás MaduroKobkadiktátorLarry Levine
