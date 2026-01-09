Z karibského ráje do plesnivé kobky: Diktátor Maduro okusí vlastní medicínu
Zatímco jeho lidé hladověli, venezuelský diktátor si užíval neomezeného bohatství. Nicolás Maduro (63) se snažil vystupovat jako socialistický prezident lidu, ve skutečnosti si ale žil jako král! A teď hnije v plesnivé kobce...
Maduro pochází ze skromných poměrů a původně šoféroval autobus. Jako člen socialistické strany však postupně stoupal po mocenském žebříčku, a právě moc a bohatství se mu staly drogou.
Topil se v penězích
Jeho současný majetek vyšetřovatelé vyčíslili na 14,5 miliardy korun! Jednou z jeho nemovitostí je třeba opulentní Villa La Caracola v Dominikánské republice v hodnotě 347 milionů korun. Devět ložnic s koupelnami, profi kuchyně, terasa s výhledem na Karibik, nekonečný bazén – prostě pohádka.
Americké úřady také zabavily dva jeho soukromé letouny, vzácné šperky, nemovitosti na Floridě a devět luxusních aut!
Na veřejnosti se ale diktátor stále snažil vystupovat jako chudý vládce. „Nemám a nikdy nebudu mít žádný majetek, peníze ani účty, nikde ve světě,“ ujišťoval své věrné. Vypadá to ale, že diktátor kázal vodu a pil víno, protože se nechal reportéry několikrát nachytat s prémiovými hodinkami Rolex na zápěstí.
Život v nelidských podmínkách
Luxusní život neomezeného krutovládce zbídačené Venezuely ukončil bezprecedentní tah prezidenta Donalda Trumpa (79).
Madura nechal sbalit a vsadit do stísněné kobky v brooklynské věznici. Diktátor nyní spí na ocelové posteli s tenoučkou matrací v místnosti sotva větší než šatník. U sebe smí mít pouze bibli a ručník.
Na samotce nikdy nezhasínají světlo, jinde by byl ale Maduro v neustálém nebezpečí. „Vězní zde členy gangů, kteří netouží po ničem jiném, než do něj bodnout nůž!“ hodnotí vězeňský expert Larry Levine.
Nelidské podmínky dokreslují výpadky topení, bídná zdravotní péče a násilní dozorci. „Ta věznice je peklem na zemi,“ hodnotí ji bývalý prokurátor Mark Bederow. Maduro teď okusí svojí vlastní medicínu.
už se těšim. z hradu do cely na Borech