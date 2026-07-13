Tragická smrt mladíka (†23) z Česka v Salcburku: Zemřel při turistické výpravě

Mladý Čech zemřel při turistické výpravě.
Mladý Čech zemřel při turistické výpravě.
Mladý Čech zemřel při turistické výpravě.
Mladý Čech zemřel při turistické výpravě.
Ilustrační foto.
Autor: ČTK - 
13. července 2026
19:35

Výlet do rakouských Alp skončil smrtí Čecha (†23). Mladý muž zahynul při turistické výpravě v horském areálu Postalm u Salcburku. Okolnosti neštěstí nyní vyšetřuje policie.

V rakouském horském areálu Postalm u Salcburku zahynul při dnešní turistické výpravě třiadvacetiletý Čech, uvedla místní horská služba. Incident prověřuje policie.

„Třiadvacetiletý horolezec z Česka se na začátku trasy pro lezení zřítil do rokle,“ popsala incident horská služba. Její záchranáři byli přivoláni na místo. Muži už ale nedokázali pomoci a konstatovali smrt.

Podle záchranné služby se podařilo tělo mrtvého vyzvednout za pomoci salcburské policie.

Mladý Čech zemřel při turistické výpravě.
Mladý Čech zemřel při turistické výpravě.
Mladý Čech zemřel při turistické výpravě.
Mladý Čech zemřel při turistické výpravě.
Ilustrační foto.

Video se připravuje ...
Tragické úmrtí českých turistů v horách
Zdroj: Videohub

 

 

 

 

 

Témata:
turistikahorská službasalcburkRakouskočeši v zahraničí
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