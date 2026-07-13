Tragická smrt mladíka (†23) z Česka v Salcburku: Zemřel při turistické výpravě
Výlet do rakouských Alp skončil smrtí Čecha (†23). Mladý muž zahynul při turistické výpravě v horském areálu Postalm u Salcburku. Okolnosti neštěstí nyní vyšetřuje policie.
V rakouském horském areálu Postalm u Salcburku zahynul při dnešní turistické výpravě třiadvacetiletý Čech, uvedla místní horská služba. Incident prověřuje policie.
„Třiadvacetiletý horolezec z Česka se na začátku trasy pro lezení zřítil do rokle,“ popsala incident horská služba. Její záchranáři byli přivoláni na místo. Muži už ale nedokázali pomoci a konstatovali smrt.
Podle záchranné služby se podařilo tělo mrtvého vyzvednout za pomoci salcburské policie.
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