Horská služba zachraňovala prvolezce v Krušných horách a varuje: Pískovcové skály jsou náročné!
Pískovcová skalní města v Krušných horách jsou oblíbenou letní destinací horolezců. Horská služba však varovala, že pro začínající sportovce se jedná o velmi náročné výstupy. O tom se v neděli přesvědčil i muž, který si přivodil zranění hlavy a nohy. Záchranáři ho do bezpečí dostávali pomocí složitých manévrů.
K pádu prvolezce vyráželi horští záchranáři těsně před polednem. Jednalo se o prvolezce, který se pokoušel zdolat Nedělní věž. Bohužel však spadl a přivodil si zranění hlavy a dolní končetiny. Skála se navíc nachází v nepřístupné části hor a Horskou službu tak čekal velice náročný zásah.
„Na výjezdu nás bylo šest, protože místo dobře známe a věděli jsme, jak složitý transport na nás čeká,“ uvedli záchranáři. Prvním krokem bylo vytvoření lidského řetězu, kterým si pacienta podávali ve vakuové matraci. Tento náročný úsek měřil asi dvacet metrů. Až pak mohli naložit zraněného na nosítka, a převoz si tak výrazně ulehčit.
Takto následně muže lesem převezli až k sanitce. „Spolupráce se zdravotníky je na výborné úrovni,“ popsali. V závěru nezapomněli varovat před nebezpečností lezeckého sportu. „Krása skalních oblastí je ohromující, nezapomínejte být ale obezřetní a nepřeceňujte své síly,“ uvedli.
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