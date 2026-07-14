Slovák v Bibione zemřel při koupání v moři! Úmrtí v populární destinaci přibývá!

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Jednu z dívek, které smetla vlna do moře, transportoval vrtulník do nemocnice. Tam o pár dní později zemřela. Druhá zemřela přímo na místě.
Zdroj: Facebook
Tragická událost zasáhla oblíbené italské letovisko Bibione. Slovenský turista zemřel při koupání v moři, když ho postihla náhlá zdravotní indispozice.
Na pláži v oblíbeném italském letovisku Bibione došlo v sobotu 11. července k nepředstavitelné tragédii. Turista (†77) ze Slovenska si šel zaplavat do moře, když ho náhle postihla zdravotní indispozice.
Na místo okamžitě vyrazily záchranné složky a kvůli vážnosti situace byl přivolán také vrtulník. Přes veškerou snahu zdravotníků a dlouhotrvající resuscitaci se muže zachránit nepodařilo. Lékaři nakonec museli konstatovat smrt.
Podle prvotních informací italských médií měl manželku zemřelého po tragédii na pláži postihnout infarkt. Tuto informaci však později vyvrátil vnuk pro CNN Prima news: „Na dovolené jsem byl společně s ním, s mým bratrem, s maminkou a s babičkou. A bohužel se stalo to, že náš dědeček zemřel. Nikdo jiný ale neměl žádné zdravotní komplikace - pokud nepočítáme šok a utrpení způsobené touto tragédií.“
Italský deník upozorňuje, že na pobřeží regionu Benátsko přibývá od začátku letní sezony podobných tragédií. Zdravotních kolapsů i úmrtí je prý více než obvykle. To může mít souvislost s úmornými vedry a prudkými změnami počasí.
Neutrpela infarkt. Trepete sprostosti. Len zamdlela.