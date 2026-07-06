Dva čeští horolezci v nesnázích na Grossglockneru: Bivakovali tam kvůli sněhové bouři

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Nejvyšší rakouská hora Grossglockner.
Nejvyšší hora Rakouska Grossglockner.
Autor: ČTK - 
6. července 2026
23:06

Dva čeští horolezci strávili noc v nouzovém bivaku těsně pod vrcholem rakouského Grossglockneru. Při výstupu zaskočila sněhová bouře. Kvůli nepříznivému počasí nemohl vzlétnout vrtulník, a tak jim na pomoc vyrazili záchranáři horské služby, kteří dvojici bezpečně doprovodili do údolí.

Dvaatřicetiletý Čech a 27letá Češka přečkali noc na pondělí v nouzovém bivaku nedaleko vrcholu nejvyšší rakouské hory Grossglockner poté, co je zaskočilo prudké zhoršení počasí. Záchranáři jim pomohli sestoupit, informovala policie ve spolkové zemi Tyrolsko.

Dvojice vyrazila v sobotu po hřebeni Stüdlgrat na vrchol Grossglockneru (3798 m n. m.), odpoledne se ale zhoršilo počasí a začalo sněžit. Když se setmělo, nacházeli se stále ve výšce kolem 3700 metrů.

„Vybudovali nouzový bivak a přečkali tam noc ve větrné a sněhové bouři,“ uvedla policie s tím, že dnes ráno muž uskutečnil tísňový hovor.

Vzhledem k povětrnostní situaci nebyla možná záchrana vrtulníkem. K oběma vyčerpaným alpinistům proto vystoupili dva záchranáři z horské služby. Pomohli jim se zahřát natolik, že oba byli schopni sestoupit na chatu Erzherzog-Johann-Hütte.

V sobotu zasahovala rakouská horská služba při záchraně 29letého Čecha, který se těžce zranil při desetimetrovém pádu. Nehoda se odehrála na stejném hřebeni Stüdlgrat, rovněž nedaleko vrcholu Grossglockneru.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Nejvyšší rakouská hora Grossglockner.
Nejvyšší hora Rakouska Grossglockner.

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Pro české horolezce letěl na svah Gerlachovského štítu v Tatrách vrtulník s horskými záchranáři.
Zdroj: Horská záchranná služba SR

 

Témata:
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