Českého alpinistu v Rakousku zavalil balvan: Zasahoval vrtulník

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: ZZS KHK)
Aktualizováno -
6. července 2026
21:18
Autor: ČTK - 
5. července 2026
13:02

Český alpinista zůstal v rakouských Korutanech při horské túře v sevření kamenů. Ve výšce asi 2900 metrů mu po uvolnění balvanu uvázla noha pod kamenem o hmotnosti 200 až 300 kilogramů. Na místo museli vyrazit záchranáři. S pomocí vrtulníku a kladkostroje ho zpod kamene vyprostili. Muž byl následně převezen do nemocnice v Lienzu.

Český alpinista zůstal při horské túře v rakouských Korutanech uvězněn pod balvany, informovala dnes agentura APA. Osmatřicetiletému muži uvázla noha pod kamenem o hmotnosti 200 až 300 kilogramů, jeho vyproštění ve vysokohorském terénu vyžadovalo náročnou záchrannou akci.

Muž se v sobotu vydal na túru z údolí Maltatal na vrchol Hochalmspitze. Právě zajišťoval svého kolegu, který lezl před ním, když se balvan uvolnil. V té době se nacházeli ve výšce zhruba 2900 metrů nad mořem.

Na vynesení potřebného vybavení spolu se záchranáři do této výšky bylo potřeba několik letů vrtulníkem. Pomocí kladkostroje se nakonec podařilo kámen nadzvednout natolik, aby bylo možné zraněného vytáhnout a ošetřit. Čech byl pak přepraven vrtulníkem do nemocnice v Lienzu.

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Zdroj: Joj

Témata:
kámennohazáchranná akcezavaleníbalvanskialpinistaRakouskoKorutanyLienzvrtulník
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Rudý bolševik ( 5. července 2026 18:23 )

Chápal bych, kdyby ten šutr vážil tunu. Ale 200 kg? To měl odsunout 🤦🏻

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