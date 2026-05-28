Hororová smrt na vysněné dovolené: Pod manželi se propadl dřevěný most

Prkna na visutém mostě se náhle propadla.
Prkna na visutém mostě se náhle propadla.
Prkna na visutém mostě se náhle propadla.
Záchrannou akci komplikoval obtížný terén.
Záchrannou akci komplikoval obtížný terén.
Autor: Andrea Vídeňská - 
28. května 2026
11:58

Vysněná dovolená rakouské páru se změnila v noční můru. Na visutém mostě u vodopádu Cunca Wulang na ostrově Flores v Indonésii se pod Astrid a Jürgenem P. náhle propadla dřevěná konstrukce. Oba po pádu z výšky desítek metrů zemřeli. Okolnosti neštěstí nyní vyšetřuje policie.

V neděli dopoledne dorazili Astrid (†57) a Jürgen P. (†55) z Vídně k oblíbenému vodopádu Cunca Wulang na ostrově Flores. Na cestě bylo nutné přejít visutý most přes průzračně modrou kamenitou řeku.

Poslední úsměv

Na mostě se pár zastavil a poprosil průvodce, aby jim natočil video na památku. „Ušli asi deset metrů a usmívali se do kamery. Najednou jsem slyšel velmi hlasitý zvuk praskajícího dřeva, jako když padá velká větev,“ citoval otřeseného průvodce deník Krone. Byl to jen okamžik a dřevěná prkna mostu se během několika sekund zřítila.

Manželé letěli asi 20 metrů dolů přímo na kameny u břehu řeky. Průvodce se okamžitě rozběhl zpět a zahájil záchrannou akci. Vyprošťování těl však bylo velmi obtížné kvůli strmému terénu a kluzkým skalám. Manželé neměli šanci přežít. Most byl mezitím až do odvolání uzavřen a policie celou tragickou událost vyšetřuje. Christian Kadang, šéf policie v Západním Manggarai uvedl: „Naší prioritou je zajistit důkazy a objasnit událost.“ Rakouské ministerstvo zahraničí potvrdilo úmrtí páru v pondělí dopoledne.

Nic výjimečného

Visuté mosty v odlehlých částech Indonésie patří mezi oblíbená místa na fotografování. Často se však pravidelně nekontrolují. Dřevěné konstrukce ve  vysoké vlhkosti v džungli rychle chátrají, jsou zvětralé a ztrácejí pevnost. Smrtelné nehody na odlehlých přírodních atrakcích nejsou v Indonésii ničím výjimečným. Zásahy záchranářů zde často komplikuje náročný terén, zastaralá infrastruktura a dlouhé dojezdové časy záchranných týmů.

Prkna na visutém mostě se náhle propadla.
Prkna na visutém mostě se náhle propadla.
Prkna na visutém mostě se náhle propadla.
Záchrannou akci komplikoval obtížný terén.
Záchrannou akci komplikoval obtížný terén.

Video  Dovolenou na pláži vystřídala smrt. V Indonésii udeřilo ničivé tsunami  - Reuters a Hudební banka - Wasteland
Video se připravuje ...

Témata:
dovolenákamenysmrtřekavýletdžungleRakouskosmrt na dovolenéVídeňpolicieIndonésieprůvodceFloresvisutý most
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Kulový blesk Kodetové: Prodává vilu kvůli otci!
Kulový blesk Kodetové: Prodává vilu kvůli otci!
Aha!
Mlha, tunel i černé skvrny: Podívejte se na unikátní fotky, jak vidí lidé s poruchami zraku
Mlha, tunel i černé skvrny: Podívejte se na unikátní fotky, jak vidí lidé s poruchami zraku
Dáma
Žádný stres ani nucené úsměvy. Fotografka radí, jak z rodinného focení udělat zážitek, který si užijí i tátové
Žádný stres ani nucené úsměvy. Fotografka radí, jak z rodinného focení udělat zážitek, který si užijí i tátové
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Konec ztrátové éry. Rohlík loni utržil 35 miliard, Čupr věří v „brutální“ růst zisku
Konec ztrátové éry. Rohlík loni utržil 35 miliard, Čupr věří v „brutální“ růst zisku
e15
Odvážný Galvas, Chmelař bavil, Blümelův propad. Mladá krev nároďáku pod lupou
Odvážný Galvas, Chmelař bavil, Blümelův propad. Mladá krev nároďáku pod lupou
iSport
Sjezd v Brně ukázal, jak snadno se dají někteří lidé zmanipulovat k potlesku pro ruskou agitaci
Sjezd v Brně ukázal, jak snadno se dají někteří lidé zmanipulovat k potlesku pro ruskou agitaci
Reflex
Zlín Film Festival: Týden, kdy se město rozzáří a žije nejen filmem, říká jedna z organizátorek
Zlín Film Festival: Týden, kdy se město rozzáří a žije nejen filmem, říká jedna z organizátorek
Lidé a země