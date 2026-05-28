Hororová smrt na vysněné dovolené: Pod manželi se propadl dřevěný most
Vysněná dovolená rakouské páru se změnila v noční můru. Na visutém mostě u vodopádu Cunca Wulang na ostrově Flores v Indonésii se pod Astrid a Jürgenem P. náhle propadla dřevěná konstrukce. Oba po pádu z výšky desítek metrů zemřeli. Okolnosti neštěstí nyní vyšetřuje policie.
V neděli dopoledne dorazili Astrid (†57) a Jürgen P. (†55) z Vídně k oblíbenému vodopádu Cunca Wulang na ostrově Flores. Na cestě bylo nutné přejít visutý most přes průzračně modrou kamenitou řeku.
Poslední úsměv
Na mostě se pár zastavil a poprosil průvodce, aby jim natočil video na památku. „Ušli asi deset metrů a usmívali se do kamery. Najednou jsem slyšel velmi hlasitý zvuk praskajícího dřeva, jako když padá velká větev,“ citoval otřeseného průvodce deník Krone. Byl to jen okamžik a dřevěná prkna mostu se během několika sekund zřítila.
Manželé letěli asi 20 metrů dolů přímo na kameny u břehu řeky. Průvodce se okamžitě rozběhl zpět a zahájil záchrannou akci. Vyprošťování těl však bylo velmi obtížné kvůli strmému terénu a kluzkým skalám. Manželé neměli šanci přežít. Most byl mezitím až do odvolání uzavřen a policie celou tragickou událost vyšetřuje. Christian Kadang, šéf policie v Západním Manggarai uvedl: „Naší prioritou je zajistit důkazy a objasnit událost.“ Rakouské ministerstvo zahraničí potvrdilo úmrtí páru v pondělí dopoledne.
Nic výjimečného
Visuté mosty v odlehlých částech Indonésie patří mezi oblíbená místa na fotografování. Často se však pravidelně nekontrolují. Dřevěné konstrukce ve vysoké vlhkosti v džungli rychle chátrají, jsou zvětralé a ztrácejí pevnost. Smrtelné nehody na odlehlých přírodních atrakcích nejsou v Indonésii ničím výjimečným. Zásahy záchranářů zde často komplikuje náročný terén, zastaralá infrastruktura a dlouhé dojezdové časy záchranných týmů.
