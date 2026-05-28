Odporné pašování štěňat: Policie odhalila dodávku se psy z množírny!

Slovenská Finanční správa objevila dodávku s téměř dvaceti pašovanými psy
Byla mezi nimi i štěňátka a šlo o několik různých plemen
Některá z nich se v přepočtu na koruny prodávají za desítky tisíc
Autor: Kamil Morávek - 
28. května 2026
10:12

Slovenská policie se zabývá šokujícím případem pašování živých zvířat. U tunelu Branisko odhalila dodávku, která do Estonska převážela téměř dvacet psích štěňat rozličných plemen. Část z nich neměla žádné doklady. Jejich přepravní podmínky byly nevyhovující.

Měla to být rutinní namátková kontrola dodávky s ukrajinskou poznávací značkou. Jenže místo toho příslušníci Finanční správy objevili skoro dvě desítky psů, z nichž víc než polovina neměla žádné dokumenty. Ve voze, který měl z Rumunska namířeno do Estonska, byla i malá štěňátka.

„U řady z nich vzniklo podezření na nesprávné údaje v pasech. Chybělo i několik povolení a certifikáty TRACES pro komerční přepravu,“ popsal podle portálu Noviny.sk mluvčí slovenské Finanční správy Daniel Kováč. Někteří ze psů navíc byli ve velmi špatném fyzickém i psychickém stavu.

Například fenka plemena dobrman se jen bezmocně choulila v zadní části klece a byl na ní patrný vysoký stres. „Určitě pocházejí z množíren,“ shrnula Miroslava Hadzimová z Karanténní stanice v Prešově, kde zvířata našla prozatímní domov. 

Dvě desítky psů tvořili zástupci několika různých plemen. Byly mezi nimi kromě dobrmana například i americký buldok anebo welsh corgi. Cena tohoto plemene na trhu se v přepočtu na koruny pohybuje mezi 25 až 35 tisíci. Případ vyšetřuje policie, nikoho však zatím neobvinila.

Video  Maxe vysvobodili dobrovolníci ze řetězu. Chtějí, aby poznal pravý domov, péči o něj nové rodině uhradí  - Kateřina Lang, útulek Dogsy
