Odporné pašování štěňat: Policie odhalila dodávku se psy z množírny!
Slovenská policie se zabývá šokujícím případem pašování živých zvířat. U tunelu Branisko odhalila dodávku, která do Estonska převážela téměř dvacet psích štěňat rozličných plemen. Část z nich neměla žádné doklady. Jejich přepravní podmínky byly nevyhovující.
Měla to být rutinní namátková kontrola dodávky s ukrajinskou poznávací značkou. Jenže místo toho příslušníci Finanční správy objevili skoro dvě desítky psů, z nichž víc než polovina neměla žádné dokumenty. Ve voze, který měl z Rumunska namířeno do Estonska, byla i malá štěňátka.
„U řady z nich vzniklo podezření na nesprávné údaje v pasech. Chybělo i několik povolení a certifikáty TRACES pro komerční přepravu,“ popsal podle portálu Noviny.sk mluvčí slovenské Finanční správy Daniel Kováč. Někteří ze psů navíc byli ve velmi špatném fyzickém i psychickém stavu.
Například fenka plemena dobrman se jen bezmocně choulila v zadní části klece a byl na ní patrný vysoký stres. „Určitě pocházejí z množíren,“ shrnula Miroslava Hadzimová z Karanténní stanice v Prešově, kde zvířata našla prozatímní domov.
Dvě desítky psů tvořili zástupci několika různých plemen. Byly mezi nimi kromě dobrmana například i americký buldok anebo welsh corgi. Cena tohoto plemene na trhu se v přepočtu na koruny pohybuje mezi 25 až 35 tisíci. Případ vyšetřuje policie, nikoho však zatím neobvinila.
