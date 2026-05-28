Obří požár ve škole: Nejméně patnáct mrtvých studentek
Nejméně patnáct studentek zemřelo při požáru internátu v oblasti Nakuru v centrální části Keni. Informovala o tom ve čtvrtek místní rozhlasová stanice Capital FM s odvoláním na policii. Požár podle ní vypukl ve čtvrtek nad ránem, když studentky spaly, rychle se šířil budovou a způsobil paniku ve školním areálu.
Záchranné týmy prohledávaly budovu, hasiči bojovali s plameny a policisté evakuovali ostatní studentky. Regionální šéf policie Samuel Ndanyi ráno potvrdil úmrtí a uvedl, že ve škole pokračují záchranné práce a prohledávání vyhořelé ubytovny.
Při neštěstí bylo několik studentek zraněno, převezeny byly k ošetření do okolních nemocnic, uvedla policie. Ndanyi řekl, že bylo zahájeno vyšetřování, které má za cíl zjistit příčinu tragického požáru.
