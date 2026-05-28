Obří požár ve škole: Nejméně patnáct mrtvých studentek

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Reuters)
Autor: ČTK - 
28. května 2026
09:32

Nejméně patnáct studentek zemřelo při požáru internátu v oblasti Nakuru v centrální části Keni. Informovala o tom ve čtvrtek místní rozhlasová stanice Capital FM s odvoláním na policii. Požár podle ní vypukl ve čtvrtek nad ránem, když studentky spaly, rychle se šířil budovou a způsobil paniku ve školním areálu.

Záchranné týmy prohledávaly budovu, hasiči bojovali s plameny a policisté evakuovali ostatní studentky. Regionální šéf policie Samuel Ndanyi ráno potvrdil úmrtí a uvedl, že ve škole pokračují záchranné práce a prohledávání vyhořelé ubytovny.

Při neštěstí bylo několik studentek zraněno, převezeny byly k ošetření do okolních nemocnic, uvedla policie. Ndanyi řekl, že bylo zahájeno vyšetřování, které má za cíl zjistit příčinu tragického požáru.

Témata:
KeňapoliciepožárCapitalNakuru
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Pavel má ohledně kandidatury manželky Evy jasno
Pavel má ohledně kandidatury manželky Evy jasno
Aha!
Jitka (70): Kamarád mi kryl záda před ponižující komisí. Zachránil mě, ale zničil si život
Jitka (70): Kamarád mi kryl záda před ponižující komisí. Zachránil mě, ale zničil si život
Dáma
Žádný stres ani nucené úsměvy. Fotografka radí, jak z rodinného focení udělat zážitek, který si užijí i tátové
Žádný stres ani nucené úsměvy. Fotografka radí, jak z rodinného focení udělat zážitek, který si užijí i tátové
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Trh přestal věřit na uklidnění situace v Íránu. Ropa po americkém útoku zdražuje
Trh přestal věřit na uklidnění situace v Íránu. Ropa po americkém útoku zdražuje
e15
Karabec o hovoru s Koubkem: Slzy byly, psal mi i zprávu. Lyon? Hodně mě posunul
Karabec o hovoru s Koubkem: Slzy byly, psal mi i zprávu. Lyon? Hodně mě posunul
iSport
Martin Bartkovský: Týrané děti, udavači StB a Romové Babiše ani trochu nezajímají
Martin Bartkovský: Týrané děti, udavači StB a Romové Babiše ani trochu nezajímají
Reflex
Zlín Film Festival: Týden, kdy se město rozzáří a žije nejen filmem, říká jedna z organizátorek
Zlín Film Festival: Týden, kdy se město rozzáří a žije nejen filmem, říká jedna z organizátorek
Lidé a země