U Srní řádila bouře: Shořela oblíbená chata
Rozsáhlý požár zničil v noci na čtvrtek chatu nedaleko Srní na Šumavě. Objekt známý i ze seriálu Policie Modrava zachvátily plameny tak silné, že hasiči museli strhnout část střechy. Podle vyšetřovatele požár způsobil úder blesku.
Nedaleko Srní na Klatovsku zasahovali v noci hasiči u rozsáhlého požáru chaty, kterou mohou diváci znát také ze seriálu Policie Modrava televize Nova. Podle webu TN.cz se objekt objevil v epizodě Letenka do Ria.
Kvůli intenzitě požáru byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Plameny zasáhly celý objekt o rozměrech přibližně deset krát dvanáct metrů a poškodily také blízké hospodářské budovy.
„Zasahující hasiči museli kvůli dohašování strhnout střešní konstrukci objektu. Ke zraněním nedošlo,“ uvedl Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje na facebooku.
Hasiči nasadili osm vodních proudů, později jejich počet snížili na čtyři. Po třetí hodině ráno zůstali na místě už jen dobrovolní hasiči jako požární dohled. Předběžná škoda byla vyčíslena na 10 milionů korun. Vyšetřovatel následně potvrdil, že příčinou požáru byl úder blesku.
