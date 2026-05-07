U Srní řádila bouře: Shořela oblíbená chata

Chata z Policie Modrava lehla popelem po úderu blesku.
Autor: Štepánka Grofová - 
7. května 2026
20:10

Rozsáhlý požár zničil v noci na čtvrtek chatu nedaleko Srní na Šumavě. Objekt známý i ze seriálu Policie Modrava zachvátily plameny tak silné, že hasiči museli strhnout část střechy. Podle vyšetřovatele požár způsobil úder blesku.

Nedaleko Srní na Klatovsku zasahovali v noci hasiči u rozsáhlého požáru chaty, kterou mohou diváci znát také ze seriálu Policie Modrava televize Nova. Podle webu TN.cz se objekt objevil v epizodě Letenka do Ria.

Kvůli intenzitě požáru byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Plameny zasáhly celý objekt o rozměrech přibližně deset krát dvanáct metrů a poškodily také blízké hospodářské budovy.

„Zasahující hasiči museli kvůli dohašování strhnout střešní konstrukci objektu. Ke zraněním nedošlo,“ uvedl Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje na facebooku.

Hasiči nasadili osm vodních proudů, později jejich počet snížili na čtyři. Po třetí hodině ráno zůstali na místě už jen dobrovolní hasiči jako požární dohled. Předběžná škoda byla vyčíslena na 10 milionů korun. Vyšetřovatel následně potvrdil, že příčinou požáru byl úder blesku.

otto ford 360 ( 7. května 2026 21:24 )

v tomhle případě (chlapcům z PČR) " klidně a rád vypomohu pokud mohu a budu hlavně chtít" 😃

otto ford 360 ( 7. května 2026 21:16 )

Budete platit a pykat... Satelit satelit dnes je z toho starý hit ! 😃

otto ford 360 ( 7. května 2026 21:11 )

Tak kdopak nám ji podpálil ? 😃

Dáme lekci vyšetřovatelům PČR z Armády jenže NE té České - vyhodnoťte si mobilní signál vypnutých telefonů přes v pravidelných intervalech prolétávajících SATELITŮ nad hlavami 😃

stejně tak se příšlo na ŽHÁŘE z Českého Švýcarska, které pod STUPIDNÍ POKUTOU hasil za své a se SVÝM vrtulníkem jeho Pilot a náš přítel Jirka Vlk 😃 👍

Ti šmejdi se tam museli nějak dopravit i nějak zmizet o jejich přístupu do tohoto terénu i zmizení vás SATELIT - odhalí hoši 😃 jen to bude neznalým chvilku trvat ( ale počet, značka, typ vozu i osádka bude odhalena a potrestána )

pro HLUP@ČKY SATELIT z oběžné dráhy ---- nevymažete borci v kapuci na palici! 😃

