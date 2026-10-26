Holčička (†8) si na ulici hrála s kočárkem: Zemřela pod koly dodávky
Malá holčička zemřela po srážce s dodávkou na východě Slovenska. Hrála si na ulici s dětským kočárkem, když došlo k neštěstí. Záchranáři jí už nedokázali pomoci. Policie nyní zkoumá kamerové záznamy a zjišťuje, co přesně se stalo.
Dítě srazila dodávka odtahové služby v pátek 23. října v obci Pečovská Nová Ves na východě Slovenska. Podle místních si malá dívenka krátce před neštěstím hrála s kočárkem. Za volantem dodávky seděl osmadvacetiletý muž, jenž v osadě také bydlí.
Boj o život holčičky
Po nárazu zůstala holčička ležet vážně zraněná na silnici. Na místo vyrazili záchranáři, kteří se ji pokoušeli oživit. Její zranění však byla natolik vážná, že se ji zachránit nepodařilo.
Neštěstí zasáhlo nejen rodinu dítěte, ale také blízké řidiče. Jeho otec v rozhovoru pro televizi JOJ přiznal, že ani oni zatím nevědí, jak přesně k nehodě došlo. „Nevím, co se stalo, možná nevěděl nebo co, nevíme. Je nám toho děvčátka strašně líto,“ uvedl.
Policie má kamerové záznamy
Policisté muže podrobili dechové zkoušce na alkohol. Její výsledek byl negativní. Dodávku následně zajistili k odbornému zkoumání.
K objasnění nehody by mohly pomoci záběry z obecního kamerového systému, které policie získala. Zda řidič mohl nehodě zabránit a co přesně srážce předcházelo, zatím není jasné.