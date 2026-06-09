Gabriel (†21) po střetu s kamionem vyletěl ze silnice: Bolestná slova blízkých
Tragická dopravní nehoda se stala ve slovenských Vlčanech. Mladý Gabriel (†21) se 5. června vracel z noční směny domů, když vjel do cesty kamionu. Náraz byl tak silný, že auto odhodil ze silnice. Při vysekávání z hromady šrotu mladík zemřel. Rodina přišla během chvilky o milujícího syna a kamarádi o dlouholetého přítele.
Gabriel (†21) se v pátek 5. června ráno vracel autem z noční směny domů, když z neznámého důvodu vjel do protisměru. Řítil se na protijedoucí kamion. Přestože se řidič náklaďáku snažil jednat, brzdil a troubil, nesetkal se s žádnou reakcí.
Rodina i kamarádi se jen těžko smiřují s odchodem milovaného syna a parťáka. „Je to hrozné, byl to hodný kluk. Byl pracovitý, slušný a svoje rodiče milovat. Nedokážu si vysvětlit, co se stalo, ale říká se, že mohl upadnout do mikrospánku, nebo se mu udělalo zle,“ popsal pro deník Nový Čas Gabrielův dlouholetý kamarád. „Gabko, odpočívej v pokoji, ať tvoje dobrá duše najde klid,“ vzkázala kamarádka do nebe. Přesná příčina nehody a okolnosti jsou předmětem vyšetřování.
Furt to říkám. Práce zdržuje od života a často i zabíjí!