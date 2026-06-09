Gabriel (†21) po střetu s kamionem vyletěl ze silnice: Bolestná slova blízkých

Zesnulý Gabriel ze slovenských Vlčan
Zesnulý Gabriel ze slovenských Vlčan
Zesnulý Gabriel ze slovenských Vlčan
Zesnulý Gabriel ze slovenských Vlčan
Smrtelná dopravní nehoda u slovenských Vlčan
Autor: Nicole Kučerová - 
9. června 2026
10:45

Tragická dopravní nehoda se stala ve slovenských Vlčanech. Mladý Gabriel (†21) se 5. června vracel z noční směny domů, když vjel do cesty kamionu. Náraz byl tak silný, že auto odhodil ze silnice. Při vysekávání z hromady šrotu mladík zemřel. Rodina přišla během chvilky o milujícího syna a kamarádi o dlouholetého přítele.  

Gabriel (†21) se v pátek 5. června ráno vracel autem z noční směny domů, když z neznámého důvodu vjel do protisměru. Řítil se na protijedoucí kamion. Přestože se řidič náklaďáku snažil jednat, brzdil a troubil, nesetkal se s žádnou reakcí.

Došlo k prudké čelní srážce, při níž se automobil Citroën Berlingo odrazil tak silně, že zdemolovaný odletěl mimo vozovku. „Záchranné složky byly v ranních hodinách vyslané k dopravní nehodě, která se stala na silnici II/573 mezi Vlčany a Šaľou,“ informovala slovenská policie. Po příjezdu se záchranáři snažili vážně zraněného mladíka z vozidla vysekat. Gabriel ale v průběhu vyprošťování skonal. „Řidič vozidla utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ dodala policie.

Rodina i kamarádi se jen těžko smiřují s odchodem milovaného syna a parťáka. „Je to hrozné, byl to hodný kluk. Byl pracovitý, slušný a svoje rodiče milovat. Nedokážu si vysvětlit, co se stalo, ale říká se, že mohl upadnout do mikrospánku, nebo se mu udělalo zle,“ popsal pro deník Nový Čas Gabrielův dlouholetý kamarád. „Gabko, odpočívej v pokoji, ať tvoje dobrá duše najde klid,“ vzkázala kamarádka do nebe. Přesná příčina nehody a okolnosti jsou předmětem vyšetřování.

Video  Policie zveřejnila video z tragické nehody na D2 u Brna (červen 2026).  - Policie ČR
Video se připravuje ...
Zesnulý Gabriel ze slovenských Vlčan
Zesnulý Gabriel ze slovenských Vlčan
Zesnulý Gabriel ze slovenských Vlčan
Zesnulý Gabriel ze slovenských Vlčan
Smrtelná dopravní nehoda u slovenských Vlčan

Témata:
kamionsmrtdopravní nehodazáchranná službastřetSlovenskoGabrielCitroën BerlingosilnicešálaVlčany
Nicole Kučerová
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Panthenose ( 9. června 2026 12:20 )

Furt to říkám. Práce zdržuje od života a často i zabíjí!

Patri Malý ( 9. června 2026 12:10 )

A my tu nemáme žádné podobné nehody???

deben Duben ( 9. června 2026 12:05 )

A kam letěl ?

Jirik-ta ( 9. června 2026 12:02 )

to z piety

Patri Malý ( 9. června 2026 12:01 )

No jasně...

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