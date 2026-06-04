Chlapce na Příbramsku zabil elektrický proud: Před kamarády lezl na stožár

Dítě na Příbramsku zabil elektrický proud. (4. 6. 2026)
Dítě na Příbramsku zabil elektrický proud. (4. 6. 2026)
Dítě na Chotilsku zabil elektrický proud. (4. 6. 2026)
Dítě na Chotilsku zabil elektrický proud. (4. 6. 2026)
Dítě na Příbramsku zabil elektrický proud. (4. 6. 2026)
Aktualizováno -
4. června 2026
21:52
Autor: Martin Lisičan - 
4. června 2026
20:46

Jednotky integrovaného záchranného systému ve čtvrtek večer zasahovaly u případu několika dětí, které se u obce Chotilsko na Příbramsku pohybovaly v blízkosti stožáru vysokého napětí. Jedno z dětí zasáhl elektrický proud. Chlapec na místě zemřel.

Oznámení přijali policisté krátce po osmé hodině večerní. „Nějaké děti, zatím nevíme přesný počet, se měly pohybovat kolem stožáru vysokého napětí. Jedno z nich mělo vylézt nahoru. Bylo zasaženo elektrickým proudem. Na místě bohužel zemřelo,“ potvrdila Blesku policejní mluvčí Michaela Richterová. Podle informací Blesku jde o chlapce.

Na místo kromě záchranářské posádky vyrážela i letecká záchranná služba z Plzně, ta se ale vrátila prázdná zpět. „Na místo posíláme interventy,“ upřesnila mluvčí ZZS Monika Nováková.

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Dítě na Příbramsku zabil elektrický proud. (4. 6. 2026)
Dítě na Příbramsku zabil elektrický proud. (4. 6. 2026)
Dítě na Chotilsku zabil elektrický proud. (4. 6. 2026)
Dítě na Chotilsku zabil elektrický proud. (4. 6. 2026)
Dítě na Příbramsku zabil elektrický proud. (4. 6. 2026)

Témata:
dítěsmrtvysoké napětíChotilskoStředočeský kraj
Martin Lisičan
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