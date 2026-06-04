Chlapce na Příbramsku zabil elektrický proud: Před kamarády lezl na stožár
Jednotky integrovaného záchranného systému ve čtvrtek večer zasahovaly u případu několika dětí, které se u obce Chotilsko na Příbramsku pohybovaly v blízkosti stožáru vysokého napětí. Jedno z dětí zasáhl elektrický proud. Chlapec na místě zemřel.
Oznámení přijali policisté krátce po osmé hodině večerní. „Nějaké děti, zatím nevíme přesný počet, se měly pohybovat kolem stožáru vysokého napětí. Jedno z nich mělo vylézt nahoru. Bylo zasaženo elektrickým proudem. Na místě bohužel zemřelo,“ potvrdila Blesku policejní mluvčí Michaela Richterová. Podle informací Blesku jde o chlapce.
Na místo kromě záchranářské posádky vyrážela i letecká záchranná služba z Plzně, ta se ale vrátila prázdná zpět. „Na místo posíláme interventy,“ upřesnila mluvčí ZZS Monika Nováková.
Přirozená selekce