Matka z Liberecka fetovala v době kojení: Droga zabila miminko!
Krajský soud v Liberci v úterý vynesl nepravomocný rozsudek nad ženou, která si za smrt dcery má odpykat osm let vězení. Holčička zemřela na otravu metamfetaminem. Matka měla v době kojení fetovat.
K tragickému případu došlo už minulý rok v červnu. Tříměsíční miminko podle vyšetřování zemřelo po intoxikaci metamfetaminem, které se do tělíčka dostalo skrze mateřské mléko. Matka měla totiž v době kojení fetovat.
„Bezesporu svou dceru milovala, ale svým nezodpovědným chováním přivodila její smrt. Nezletilá přitom neměla možnost volby, na rozdíl od své matky,“ citovala televize CNN Prima News slova státní zástupkyně Ivy Plškové.„Dala přednost uspokojování svých potřeb,“ dodala.
Za ublížení na zdraví nezletilé osoby s následkem smrti matce hrozilo až 16 let za mřížemi. Soud nakonec vynesl trest na spodní hranici trestní sazby. Soud tak rozhodl i z toho důvodu, že samotná smrt dcery už byla jistou formou trestu. Tvrdé drogy podle vyšetřování policie matka brala už během těhotenství. Obžalovaná se proti rozsudku na místě odvolala.
